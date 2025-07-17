Суд Південної Кореї остаточно виправдав голову Samsung у справі про шахрайство

Акції Samsung Electronics після рішення суду зросли на 1,7%

Верховний суд Південної Кореї визнав голову Samsung Electronics Лі Дже Йона невинним у справі про бухгалтерські махінації і маніпуляції з акціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Вердикт підтвердив рішення апеляційного суду про зняття всіх звинувачень у справі про злиття десятирічної давнини двох дочірніх компаній Samsung – Samsung C&T і Cheil Industries. Акції Samsung Electronics майже не змінилися після рішення суду, збільшившись на 1,7%.

Юристи Samsung заявили, що вони «щиро вдячні» суду за його рішення, і додали в заяві, що рішення підтвердило, що злиття було законним. Федерація корейських підприємств заявила, що це рішення знімає основний юридичний тягар з Samsung і приймається в умовах посилення глобальної конкуренції у високотехнологічних галузях, таких як штучний інтелект і напівпровідники, а також економічного тиску з боку торговельних тарифів США.

Голова компанії з корпоративного аналізу Leaders Index Пак Джу-Гун сказав, що перед Лі зараз стоїть подвійне завдання: посилити контроль над конгломератом і одночасно повернути Samsung до лідерства в ключових секторах.

Раніше Високий суд Сеула залишив чинним попереднє рішення, яке зняло з голови правління Samsung Electronics Лі Дже Йона всі звинувачення у справі про шахрайство та маніпуляції з акціями. До виправдувального вироку главі правління компанії загрожувало п’ятирічне ув’язнення та штраф у 500 млн вон ($341 тис.). Він просив суд надати йому можливість керувати компанією в умовах наростальних геополітичних ризиків та технологічної конкуренції.

До слова, з кінця червня всі смартфони, що продаються в ЄС, отримали еко-маркування – етикетки в упаковці з інформацією про час роботи батареї та її енергоефективність. Враховуючи цю інформацію, сайт Android Authority склав перелік найпопулярніших пристроїв із кількістю заявлених для них циклів заряджання.