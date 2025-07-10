Сильні зливи накрили Україну: ІІ рівень небезпеки оголошено у низці областей

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях сильні дощі

Західні регіони України накрила негода. У низці областей оголошено про ІІ рівень загрози з небезпечними погодними умовами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

10 липня у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях значні дощі, грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Водночас у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях сильні дощі (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Нагадаємо, що сильні дощі, що тривали впродовж ночі та прогнозуються на весь сьогоднішній день, спричинили значні підтоплення у Львові та поблизу нього. За даними Львівської міської ради та Поліції Львівщини, низка вулиць та ділянок доріг стали непроїзними для транспорту.

Також патрульна поліція Львівської області закликала водіїв зважати на ускладнення погодних умов та дала поради.

Зокрема, через сильну зливу у Луцьку підтопило кілька вулиць. На проспекті Відродження затопило проїжджу частину. Рух вулицею ускладнений, тролейбуси зупинилися і чекають поки зійде вода.