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Сильні зливи накрили Україну: ІІ рівень небезпеки оголошено у низці областей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сильні зливи накрили Україну: ІІ рівень небезпеки оголошено у низці областей
Через потужні дощі на Львівщині підтоплення
фото: Андрій Садовий/Facebook

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях сильні дощі

Західні регіони України накрила негода. У низці областей оголошено про ІІ рівень загрози з небезпечними погодними умовами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

10 липня у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях значні дощі, грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Сильні зливи накрили Україну: ІІ рівень небезпеки оголошено у низці областей фото 1

Водночас у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях сильні дощі (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Нагадаємо, що сильні дощі, що тривали впродовж ночі та прогнозуються на весь сьогоднішній день, спричинили значні підтоплення у Львові та поблизу нього. За даними Львівської міської ради та Поліції Львівщини, низка вулиць та ділянок доріг стали непроїзними для транспорту.

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Також патрульна поліція Львівської області закликала водіїв зважати на ускладнення погодних умов та дала поради.

Зокрема, через сильну зливу у Луцьку підтопило кілька вулиць. На проспекті Відродження затопило проїжджу частину. Рух вулицею ускладнений, тролейбуси зупинилися і чекають поки зійде вода.

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Теги: Укргідрометцентр дощ негода

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