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Трамп запроваджує 25% мита на товари з Японії та Південної Кореї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп запроваджує 25% мита на товари з Японії та Південної Кореї
Глава США заявив, що накладає мита, аби «покласти край торговельним дефіцитам»
фото: flickr.com

Американський президент пригрозив відповіддю, якщо країни ухвалять дзеркальні заходи

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 25% на товари з Японії та Південної Кореї. Тарифи набудуть чинності 1 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

«Ми маємо покласти край торговельним дефіцитам, спричиненим тарифними та нетарифними бар'єрами цих країн... Тому ми запроваджуємо 25-відсоткове мито на будь-які товари, які надходять», – йдеться в листах Трампа.

Американський президент застеріг Японію та Південну Корею від ухвалення заходів у відповідь, заявивши, що будь-які дії «зустрінуть відповідь з боку США». «Якщо з якоїсь причини ви вирішите підвищити свої мита, то будь-яка сума, на яку ви їх підвищите, буде додана до 25%, які ми стягуємо», – наголосив Трамп.

Глава Сполучених Штатів зазначив, що 25% ставки не включають жодних галузевих мит, які його адміністрація запровадила або окремо запровадить на товари, що імпортуються в ключові галузі промисловості.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують «антиамериканську політику БРІКС», будуть обкладені додатковим тарифом у розмірі 10%. Раніше Трамп заявив про намір надіслати листи кожній країні, яка не уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами, із зазначенням розміру тарифів, які будуть стягнуті після закінчення 90-денної паузи наступного тижня.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава США Дональд Трамп провели «конструктивну розмову». Йшлося про укладання торговельної угоди з Вашингтоном.

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Теги: Дональд Трамп Японія тарифи Південна Корея

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