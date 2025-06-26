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В Україні пригріє до +30°, подекуди дощитиме: прогноз погоди на 26 червня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні пригріє до +30°, подекуди дощитиме: прогноз погоди на 26 червня
Прогноз погоди на 26 червня
фото: glavcom.ua

26 червня вдень в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с

У четвер, 26 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень на Лівобережжі короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних, північних та східних областях 12-17°, на решті території 17-22°; вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 28-32°, упівнічних областях 19-24°.

В Україні пригріє до +30°, подекуди дощитиме: прогноз погоди на 26 червня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно, проте без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 19-24°; у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, 26 червня, в Києві та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. 

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Протягом тижня, із 23 до 29 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музеї видатних діячів української культури проходитиме виставка  живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко.

У Державнрму політехнічному музеї ім. Б. Патона проходитиме виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ». На любителів музики чекає благодійний концерт Арсена Мірзояна та великий концерт Дмитра Шурова та Pianoбой.

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Теги: вітер гроза дощ погода

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