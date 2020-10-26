Японія запевнила, що проведе Олімпійські ігри у 2021 році



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Прем'єр-міністр Японії запевнив у проведенні Олімпіади в Токіо у 2021 році

В Японії впевнені, що коронавірус не завадить проведенню Олімпійських ігор

Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга заявив, що країна має намір провести в Токіо Олімпійські і Паралімпійські ігри влітку 2021 року.

За його словами, це стане символом перемоги людства над коронавірусом, повідомляє AP.

Олімпіада в Токіо має пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Вона була перенесена на рік з літа 2020 року через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що 30 березня Міжнародні олімпійський і паралімпійський комітети, уряди Японії та Токіо вибрали нові дати проведення ігор – з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Пізніше віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету заявив, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть незважаючи на ситуацію з пандемією.

У липні в Офісі президента заявили, що Україна планує брати участь в конкурсі на проведення Олімпійських ігор у 2028 році чи у 2030 році.

До слова, МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

Додамо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.