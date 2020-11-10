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    У світі

    Японія готується до Олімпійських ігор-2021

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    <span>В Японії впевнені, що коронавірус не завадить проведенню Олімпійських ігор</span> - Японія готується до Олімпійських ігор-2021
    В Японії впевнені, що коронавірус не завадить проведенню Олімпійських ігор

    В березні 2021 року організатори готуються провести тестові змагання в Японії

    Організатори «Олімпійських ігор» у Токіо оголосили, що з березня 2021 року проведуть серію тестових змагань на олімпійський об'єктах. Про це повідомляє Reuters.

    Президент МОК Томас Бах прибуде в Токіо в кінці цього місяця, щоб обговорити з організаторами питання відкриття Олімпіади 23 липня 2021 року.

    «Ми обговорюємо, як боротися з Covid-19 разом із японським урядом і столичним урядом Токіо. З початку наступного року ми почнемо роботу і приступимо до проведення тестових заходів у березні», – йдеться в заяві організаторів.

    Нагадаємо, що у Токіо відкрилася головна водна арена Олімпіади.

    До слова, Японія запевнила, що проведе Олімпійські ігри у 2021 році.

    Нагадаємо, що Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор.

    Крім того, 30 березня Міжнародні олімпійський і паралімпійський комітети, уряди Японії та Токіо вибрали нові дати проведення ігор – з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Пізніше віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету заявив, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть незважаючи на ситуацію з пандемією.

    У липні в Офісі президента заявили, що Україна планує брати участь в конкурсі на проведення Олімпійських ігор у 2028 році чи у 2030 році.

    До слова, МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

    Додамо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Японія Томас Бах МОК президент
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