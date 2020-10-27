У Токіо відкрилася головна водна арена Олімпіади (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий олімпійський басейн Світлина - Olympic.org

Центр водних видів спорту – це один з восьми високотехнологічних об’єктів, які були збудовані з нуля

У Токіо відкрився Центр водних видів спорту, який під час Ігор XXXII Олімпіади влітку 2021 року прийматиме змагання найсильніших стрибунів у воду, представниць синхронного плавання та плавців.

Арена розрахована на 15 тисяч місць і після проведення змагань буде функціонувати як плавальний комплекс, в якому кожен – від дітей і до людей похилого віку – зможе займатися спортом та покращувати своє здоров’я та самопочуття.

Центр водних видів спорту – це один з восьми високотехнологічних об’єктів, які були збудовані з нуля. Він спроектований так, щоб забезпечити доступність для всіх, включаючи людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями, батьків з маленькими дітьми і тих, у кого є собаки-поводирі.

На об’єкті також встановлені сонячні батареї та системи наземного теплообміну, які будуть використовуватися для підігріву води в басейнах, що значно скоротить викиди вуглекислого газу в атмосферу.

Як основний, так і додатковий басейни мають рухомі підлоги та стіни, що забезпечують унікальну гнучкість. Глибина також може змінюватися до трьох метрів.

Зауважимо, що наразі у збірної України зі стрибків у воду є чотири здобуті олімпійські ліцензії на Ігри в Токіо в індивідуальних видах програми. Це стрибки з 3-метрового трампліну та 10-метрової вишки у хлопців та дівчат. Боротьба за ліцензії продовжиться на початку 2021 року.

Збірна України з синхронного плавання завоювала максимальну квоту. У дівчат дві ліцензії – у дуеті та групі і вони продовжують планомірно готуватись до найголовніших стартів чотириріччя.

В українських плавців поки є шість олімпійських ліцензій.