Північна Корея відновила критику на адресу США

Представник дипломатичного відомства КНДР заявив, що США провокують Північну Корею

Північна Корея заявила, що на неї чиниться «тиск і військові погрози» перед майбутнім історичним самітом КНДР і США. Представник північнокорейського МЗС заявив, що США навмисно провокують КНДР пропозицією не розширювати санкції в обмін на відмову від ядерної зброї. У найближчі тижні має відбутися безпрецедентна зустріч президента США



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Представник дипломатичного відомства КНДР заявив, що США провокують Північну Корею

Північна Корея заявила, що на неї чиниться «тиск і військові погрози» перед майбутнім історичним самітом КНДР і США.

Представник північнокорейського МЗС заявив, що США навмисно провокують КНДР пропозицією не розширювати санкції в обмін на відмову від ядерної зброї.

У найближчі тижні має відбутися безпрецедентна зустріч президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Минулого тижня глави КНДР і Південної Кореї домовилися позбутися ядерної зброї на півострові і підписати мирний договір. Це сталося невдовзі після затяжного обміну образливими зауваженнями між Трампом і Кім Чен Ином на адресу один одного.

Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, що ступив на землю Південної Кореї з кінця Корейської війни в 1953 році.

Північна Корея регулярно виступає зі звинуваченнями на адресу США, але в останні тижні, поки йдуть розмови про майбутню зустріч, Пхеньян утримувався від критики.

Нинішня заява КНДР служить черговим нагадуванням про те, що переговори між двома країнами будуть дуже непростими.

Північнокорейський чиновник, якого цитує державне агентство KCNA, заявив, що Вашингтон «дезорієнтує громадську думку», стверджуючи, що обіцянка Пхеньяну позбутися ядерної зброї стало результатом санкцій та інших заходів тиску.

Крім того, США додатково погіршує ситуацію на півострові, перекидаючи туди військову техніку, додав чиновник.

«США навмисно провокують [Північну Корею], в той час як ситуація на Корейському півострові рухається до миру і розрядки завдяки історичному саміту між Північчю і Півднем, а також Пханмунджомской декларації», - йдеться в заяві.

У цій угоді, підписаним лідерами КНДР і Південної Кореї, встановлюється курс на об'єднання Корейського півострова.

Дональд Трамп каже, що буде продовжувати дотримуватися жорсткої позиції по КНДР.

Уже після саміту Півночі і Півдня Трамп заявив, що продовжить політику санкцій та інших заходів тиску на КНДР, так як саме його жорстка позиція допомогла запустити процес врегулювання розбіжностей між Сеулом і Пхеньяном.

Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом 27 квітня.

Вони заявили, що продовжать переговори зі США і Китаєм для формального завершення Корейської війни, яка офіційно закінчилася перемир'ям в 1953 році, але на ділі Корея просто розділилася на дві частини, а мирний договір так і не був підписаний. Лідери заявили про мету ядерного роззброєння півострова.

Трамп згадував, що дата і місце переговорів з Кім Чен Ином вже призначені, але не розкрив подробиць.

Джерело: BBC