Найкращі країни для роботи іноземців у 2025 році: рейтинг

Панама вдруге поспіль очолила рейтинг найкращих країн для життя та роботи іноземних працівників (експатів) за версією найбільшої інтернет-спільноти InterNations. Про це пише «Главком».

У масштабному дослідженні, в якому взяли участь понад 10 тис. громадян зі 172 країн, що проживають та працюють за межами батьківщини, Панама отримала найвищі оцінки. Респонденти особливо відзначили такі переваги:

Легкість інтеграції: відсутність мовного бар'єру та виняткова дружелюбність місцевих жителів.

відсутність мовного бар'єру та виняткова дружелюбність місцевих жителів. Умови праці: відносно короткий робочий день (в середньому 41 година на тиждень для повної зайнятості).

відносно короткий робочий день (в середньому 41 година на тиждень для повної зайнятості). Якість життя та фінанси: доступність житла, високий рівень безпеки та охорони здоров'я.

доступність житла, високий рівень безпеки та охорони здоров'я. Інше: приємний клімат, природні краси та широкі можливості для дозвілля.

Загалом до підсумкового рейтингу 2025 року увійшли 46 держав. Оцінювання проводилося за п'ятьма основними групами критеріїв, включаючи якість життя, простоту інтеграції, умови праці, сімейне життя та особисті фінанси.

До першої десятки найкращих країн увійшли:

Панама,

Колумбія,

Мексика,

Таїланд,

В'єтнам,

Китай,

ОАЕ,

Індонезія,

Іспанія,

Малайзія.

На протилежному кінці списку, як найменш привабливі країни для іноземних працівників, опинилися Південна Корея, Туреччина та Кувейт.

