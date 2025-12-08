Головна Світ Соціум
Найкращі країни для роботи іноземців у 2025 році: рейтинг

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Панама очолила рейтинг найкращих країн для експатів
У масштабному дослідженні, в якому взяли участь понад 10 тисяч громадян зі 172 країн

Панама вдруге поспіль очолила рейтинг найкращих країн для життя та роботи іноземних працівників (експатів) за версією найбільшої інтернет-спільноти InterNations. Про це пише «Главком».

У масштабному дослідженні, в якому взяли участь понад 10 тис. громадян зі 172 країн, що проживають та працюють за межами батьківщини, Панама отримала найвищі оцінки. Респонденти особливо відзначили такі переваги:

  • Легкість інтеграції: відсутність мовного бар'єру та виняткова дружелюбність місцевих жителів.
  • Умови праці: відносно короткий робочий день (в середньому 41 година на тиждень для повної зайнятості).
  • Якість життя та фінанси: доступність житла, високий рівень безпеки та охорони здоров'я.
  • Інше: приємний клімат, природні краси та широкі можливості для дозвілля.

Загалом до підсумкового рейтингу 2025 року увійшли 46 держав. Оцінювання проводилося за п'ятьма основними групами критеріїв, включаючи якість життя, простоту інтеграції, умови праці, сімейне життя та особисті фінанси.

До першої десятки найкращих країн увійшли:

  • Панама,
  • Колумбія,
  • Мексика,
  • Таїланд,
  • В'єтнам,
  • Китай,
  • ОАЕ,
  • Індонезія,
  • Іспанія,
  • Малайзія.

На протилежному кінці списку, як найменш привабливі країни для іноземних працівників, опинилися Південна Корея, Туреччина та Кувейт.

До слова, у 2026 році туристам слід готуватися до зростання витрат на відпочинок. Згідно з прогнозом експертів туристичного порталу Fodor's, підвищення цін очікується через низку факторів, включно з геополітичною напруженістю та посиленням податкового тиску на туристичні потоки.

