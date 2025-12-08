Дрони атакували Ростовську область: пошкоджено лінію електропередачі

Губернатор Ростовської області повідомив про атаку дронів

Силами ППО нібито відбито атаку БПЛА на півночі Ростовської області – в Чертковському, Шолоховському, Боковському, Міллеровському та Верхнедонському районах. Про це інформує «Главком» з посиланням на губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

У Чортковському районі через пошкодження лінії електропередачі були знеструмлені село Маньково-Калитвенське, хутори Гусєв і Мар'яни. У селищі електропостачання вночі було нібито відновлено. У хуторі Леніна Міллеровського району пошкоджено покрівлю приватного будинку.

Водночас російську оборонне відомство повідомляє, що над областю було знищено нібито 11 БпЛА.

Нагадаємо, надвечір, 7 грудня, біля ТЕЦ-1 у Красноярську сталися два потужні вибухи, які спричинили масштабну пожежу на складах. За повідомленнями очевидців, вибухи пролунали поряд із підприємством, після чого загорілися ємності з бензином та паливні пелети.

До слова, у місті Лівни Орловської області РФ на території нафтобази були знищені щонайменше два великі паливні резервуари.