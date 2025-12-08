Головна Світ Соціум
У Саратовській області РФ пролунали вибухи (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Саратовській області РФ пролунали вибухи (відео)
фото: скриншот з відео

Міноборони РФ повідомляє, що над територією Саратовської області було нібито знищено 12 дронів

Уночі в Саратові та Енгельсі пролунала серія гучних вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

У регіоні нібито працювали підрозділи ППО. Місцеві зауважують, що, ймовірно, стався приліт після атаки БпЛА.

Міноборони РФ повідомляє, що над територією Саратовської області було нібито знищено 12 дронів.

Нагадаємо також силами ППО нібито відбито атаку БПЛА на півночі Ростовської області – в Чертковському, Шолоховському, Боковському, Міллеровському та Верхнедонському районах. 

Зокрема, надвечір, 7 грудня, біля ТЕЦ-1 у Красноярську сталися два потужні вибухи, які спричинили масштабну пожежу на складах. За повідомленнями очевидців, вибухи пролунали поряд із підприємством, після чого загорілися ємності з бензином та паливні пелети.

