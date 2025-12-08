У Саратовській області РФ пролунали вибухи (відео)

Міноборони РФ повідомляє, що над територією Саратовської області було нібито знищено 12 дронів

Уночі в Саратові та Енгельсі пролунала серія гучних вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

У регіоні нібито працювали підрозділи ППО. Місцеві зауважують, що, ймовірно, стався приліт після атаки БпЛА.

Нагадаємо також силами ППО нібито відбито атаку БПЛА на півночі Ростовської області – в Чертковському, Шолоховському, Боковському, Міллеровському та Верхнедонському районах.

Зокрема, надвечір, 7 грудня, біля ТЕЦ-1 у Красноярську сталися два потужні вибухи, які спричинили масштабну пожежу на складах. За повідомленнями очевидців, вибухи пролунали поряд із підприємством, після чого загорілися ємності з бензином та паливні пелети.