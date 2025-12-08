Катапульта російського бомбардувальника ліквідувала двох льотчиків

За інформацією російського пропагандиста, на борту спрацювала система катапультування

В одному з бомбардувальних авіаційних полків РФ стався інцидент зі спрацюванням системи катапультування на літаку, що перебував у сховищі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російського пропагандиста Іллю Туманова під ніком Fighterbomber.

«Вчора, в одному з бомбардувальних авіаційних полків, на літаку, що стояв у сховищі, сталося спрацьовування системи катапультування. Пілот і штурман отримали травми, несумісні з життям. На місці працює державна служба», – йдеться у повідомленні.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на новину: «Дуже сподіваюсь, що піропатрони обох катапульт, які врізалися в стелю залізобетонного укриття, спричинили «нєбольшое возгораніє борта», ну або якісь інші «нєсовмєстімиє» з його експлуатацією причини!».

Нагадаємо, у листопаді у Республіці Карелія розбився винищувач Су-30. Загинули два члени екіпажу. Зазначається, що інцидент стався неподалік від аеропорту Петрозаводська.