Варшава: поліцейські затримали трьох українців із хакерським обладнанням

Чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці

У Варшаві правоохоронці затримали трьох громадян України, у яких виявили детектор шпигунських пристроїв та хакерське обладнання. Затриманим висунули звинувачення й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PAP.

Старший сержант Каспер Войтечко з центрального відділення поліції повідомив, що чоловіків зупинили під час перевірки. В авто, окрім водія, було ще двоє чоловіків. З'ясувалося, що всі вони є громадянами України, віком 43, 42 та 39 років.

«Поліцейські ретельно обшукали автомобіль і знайшли предмети, які можуть бути використані навіть для втручання в стратегічні ІТ-системи країни, зламу ІТ- та ІКТ-мереж. Вони вилучили, зокрема, детектор шпигунських пристроїв, сучасне хакерське обладнання, антени, ноутбуки, велику кількість SIM-карт, роутери, портативні жорсткі диски, камери», – пише видання.

Прокуратура висунула затриманим звинувачення у шахрайстві, комп'ютерному шахрайстві та отриманні комп'ютерних пристроїв і програм, пристосованих для вчинення злочинів, у тому числі у спробі пошкодження комп'ютерних даних, що мають особливе значення для національної оборони.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці.

Раніше повідомлялося, що спецслужби та прокуратура Польщі встановили особистість диверсантів, які в суботу, 16 листопада, підклали та підірвали вибухівку на залізничних коліях у селі Міка під Гарволіном. Це громадяни України.