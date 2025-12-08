Китаєць влаштував різанину на пляжі через подряпину на авто

Чоловік влаштував різанину на курорті Дадунхай через старий конфлікт про автівку

Шокуючий інцидент трапився на китайському курорті Дадунхай. Чоловік влаштував різанину через подряпину на автомобілі, пише «Главком» із посиланням на Global Times.



На популярному китайському курорті, в районі пляжу Дадунхай (провінція Хайнань), стався кривавий інцидент, спричинений банальним конфліктом. За попередньою інформацією, китайський турист влаштував різанину, неадекватно відреагувавши на незначну подряпину на своєму автомобілі.

52-річний підозрюваний на прізвище Жень напав із ножем для фруктів на трьох чоловіків, завдавши їм смертельних поранень. Усі троє його жертв – Тао, Лі та Хань – померли.

Як з'ясувало попереднє розслідування, інцидент не був випадковим нападом. Усі учасники події, включаючи підозрюваного та жертв, були робітниками-мігрантами з інших провінцій Китаю, які працювали у Санья. Між ними вже існував давній конфлікт, який розпочався ще у 2023 році через незначну подряпину на автомобілі.

Коли Жень, Тао, Лі та Хань знову зустрілися на пляжі Дадунхай, словесна перепалка між ними швидко переросла у фізичну сутичку, що, на жаль, закінчилася летально. Підозрюваний Жень використав ніж для фруктів, щоб напасти на трьох опонентів. Місцева поліція проводить подальше розслідування обставин трагедії.

