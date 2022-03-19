Залежність Німеччини від російського газу була «дурною» – віцеканцлер

Уряд ФРН робить усе, аби відмовитися від енергоносіїв з РФ якомога швидше

Віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек заявив, що залежність Німеччини від російського газу була «дурною», просто безглуздою. Він заявив, що тепер ФРН за жодних обставин не створить «наступну односторонню залежність». Про це Габек розповів в інтерв’ю радіо Deutschlandfunk.

«За жодних обставин ми не створимо наступну односторонню залежність. Різні постачальники повинні мати частку 10 або 20% у німецькій системі постачання, але не 50% або більше відсотків, як це було у випадку з Росією. Це було просто безглуздо», – заявив міністр економіки Німеччини.

Габек розповів про плани відвідати Катар та ОАЕ, щоб обговорити питання енергопостачання та знайти шляхи зниження залежності від Росії у сфері енергетики.

На запитання, чи впевнений він, що до осені газосховища в Німеччині можуть бути достатньо заповнені, Габек відповів: «Так, але поки що тільки з російським газом».

«Це гірка правда, яка застрягає у мене в горлі. Не думайте, що це сценарій моєї мрії, але так воно є. У Німеччині немає СПГ-терміналу, тому ми покладаємося на голландські, бельгійські та французькі термінали для маршрутизації». – пояснив міністр.

Він додав, що наразі без російського газу гарантувати заповнення підземних сховищ газу у ФРН без російських поставок не вдасться.

«Це той проклятий момент, коли не можна сказати, що ми допомагаємо і Україні, відмовляючись від співпраці з РФ негайно. Але ви бачите, що ми робимо все, справді все, щоб зробити це швидше. І з вугіллям, і з нафтою ми теж йдемо швидшим шляхом», – сказав віцеканцлер Німеччини.

Додамо, що німецькі економісти прогнозують продовження проблем у вітчизняній економіці через російсько-українську війну.

раніше віцепремєр та міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна вже до осені має повністю відмовитися від вугілля з Росії, а до кінці року – стати майже незалежною від російської нафти. А пізніше він визнав помилки у політиці Європи щодо України – зокрема, помилкою було тримати відкриті двері для України та разом з тим говорити: вам туди не можна.