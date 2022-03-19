Експрем'єри Британії пропонують створити аналог Нюрберзького процесу для Путіна

Колаж із сайту росіянина Володимира Басманова, яким він проілюстрував своє звернення в Міжнародний трибунал в Гаазі з вимогою ініціювати переслідування Володимира Путіна

Колаж із сайту росіянина Володимира Басманова, яким він проілюстрував своє звернення в Міжнародний трибунал в Гаазі з вимогою ініціювати переслідування Володимира Путіна

Цю ідею своїми голосами підтримали вже близько 800 тисяч людей у ​​всьому світі

Колишні прем'єр-міністри Великої Британії наполягають на створенні нового міжнародного трибуналу для Путіна та тих, хто йому допомагав планувати повномасштабне вторгнення в Україну. Про це пише видання The Guardian.

Експрем'єри Великої Британії Гордон Браун і сір Джон Мейджор разом із політиками, юристами та вченими виступили за те, щоб створити для Путіна та його оточення новий міжнародний трибунал схожий до Нюрнберзького процесу. Цю ідею своїми голосами підтримали вже близько 800 тис. людей у всьому світі.

«Пропозицію підписали понад 140 осіб, у тому числі обидва колишні прем'єр-міністри; Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба; професор міжнародного права Філіп Сендс, королівський адвокат; Бенджамін Ференц, колишній обвинувач Нюрнберзького військового трибуналу; Хелена Кеннеді, королівський адвокат; і сер Ніколас Братца, колишній голова Європейського суду з прав людини», – пише The Guardian.

Додамо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на конференції Консервативної партії у Блекпулі звинуватив «варвара» Володимира Путіна у вторгненні в Україну, зазначивши, що країни Заходу більше не відновлюватимуть відносини з РФ.

Також Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін вторгненням в Україну зробив катастрофічну помилку.

Раніше Джонсон заявив, що Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку становить президент РФ Володимир Путін.

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