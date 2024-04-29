Планували держпереворот і союз з Росією: у Німеччині судитимуть членів руху «Громадяни Рейху»

Десятьох ватажків руху судитимуть 21 травня у Франкфурті. Ще вісім підозрюваних членів організації постануть перед судом у Мюнхені з 18 червня

У Німеччині сьогодні розпочинається перший з трьох судових процесів над дев'ятьма підозрюваними у державній зраді, замаху на вбивство та змові насильницького державного перевороту у країні в 2022 році. Вони мали на меті домовитися про новий договір із союзниками у Другій світовій війні, зокрема з Росією. Про це повідомляє DW.

У понеділок суд розглядає справу дев'яти підозрюваних, членів групи «Громадяни Рейху», які нібито мали намір запровадити в Німеччині суворі військові закони після здійснення перевороту.

Підозрювані члени так званого руху Reichsbürger («Громадяни Рейху») нібито планували повалити німецький уряд.

Ймовірне військове відділення цієї групи має постати перед судом у Штутгарті 29 квітня. Дев’ятьох обвинувачених представляють 22 адвокати. У справі фігурують понад 300 свідків, у тому числі 270 поліцейських.

Десятьох ватажків руху судитимуть 21 травня у Франкфурті. Ще вісім підозрюваних членів організації постануть перед судом у Мюнхені з 18 червня.

Поліція розкрила змову під час серії загальнонаціональних рейдів 7 грудня 2022 року. Близько 25 осіб було заарештовано та зараз перебувають під вартою в очікуванні майбутніх судів. В них було конфісковано понад 380 одиниць вогнепальної зброї та майже 150 тисяч боєприпасів.

Ватажком угруповання є Генріх XIII принц Ройс, 72-річний агент з нерухомості з Франкфурта та нащадок аристократичної родини. Прихильники нібито призначили його на роль тимчасового глави німецької держави.

Групу звинувачують у плануванні штурму німецького парламенту та затриманні відомих політиків, зокрема канцлера Олафа Шольца, міністра закордонних справ Анналени Бербок і лідера консервативної опозиції Фрідріха Мерца.

Серед ватажків також Біргіт Малсак-Вінкманн, суддя та колишня представниця ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у федеральному парламенті. Після перевороту вона нібито мала стати міністром юстиції.

Учасники змови не погоджуються з існуванням післявоєнної Німеччини, стверджуючи, що вона була створена та контрольована союзними державами, які перемогли у Другій світовій війні.

Принц Ройс і його прихильники вірять, що Німеччиною керує "глибинна держава", яка планує вбити сотні дітей і підлітків. Наприклад, група вважала, що повені в німецькій долині Ар у 2021 році були спробою приховати вже скоєні вбивства шляхом затоплення старих державних бункерів. Прихильники Ройсса говорили про 600 загиблих дітей.

Федеральна прокуратура стверджує, що група планувала насильницький державний переворот і мала на меті домовитися про новий договір із союзниками у Другій світовій війні, зокрема з Росією. Члени групи нібито тренувалися володіти вогнепальною зброєю та проводили розвідувальні місії в Бундестазі.

Німецькі спецслужби підрахували, що рух Reichsbürger налічує близько 20 000 осіб у Німеччині, з яких 2300 описані як "готові до застосування насильства". Спільними для них є ксенофобські та антисемітські переконання. Вони відкидають демократію і мають промонархічні погляди.

Прокурори стверджують, що ретельне планування підозрюваних і запаси вогнепальної зброї та готівки свідчать про те, що вони становили реальну небезпеку.

Тим часом, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин.