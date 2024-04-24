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Справа Сольського: заступник міністра виїхав за кордон і не повернувся

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Сольського: заступник міністра виїхав за кордон і не повернувся
ВАКС розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському
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Дмитрасевича разом з міністром Миколою Сольським підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн  

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, справа якого сьогодні слухається у суді, Маркіян Дмитрасевич виїхав за межі України і досі не повернувся. Дмитрасевич 13 квітня поточного року залишив територію України.  Про це заявила прокурор під час засідання ВАКС.

Дмитрасевич разом з міністром Миколою Сольським підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. 

«Дмитрасевич 13 квітня поточного року залишив територію України і не цей час перебуває за її межами. Про це нам стало відомо вчора, коли ми прибули до нього для вручення підозри. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що Дмитрасевич є особою, яка досить тривалий час працює з Сольським, виконує постійно його вказівки і фактично він є пособником по даному кримінальному провадженні», – сказала прокурор. 

Нагадаємо, сьогодні Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському, якого підозрюють у заволодінні державною землею.

23 квітня, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. 
Як зазначається, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

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Теги: Вищий антикорупційний суд Микола Сольський суд

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