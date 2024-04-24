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Російські окупанти встановили новий рекорд з дезертирства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські окупанти встановили новий рекорд з дезертирства
Від початку «часткової» мобілізації у РФ кількість справ про дезертирство сягнуло майже 7,4 тис.
фото з відкритих джерел

У березні 2024 року російські військові суди засудили за дезертирство рекордну кількість військовослужбовців

У березні цього року у військових судах Росії винесено рекордну кількість вироків за дезертирство військовослужбовців в армії РФ. До цього найвищий показник був у лютому. Про це повідомляє російське видання «Медіазона».

За даними видання, у березні 2024 року російські військові суди засудили за дезертирство рекордну кількість військовослужбовців – 684 людини. Це означає, що протягом місяця судді ухвалювали приблизно по 34 вироки за цією статтею кожного робочого дня. 

Зокрема, попередній рекорд було зафіксовано у лютому 2024 – 583. За даними ЗМІ, загалом за лютий до судів надійшло 718 справ про самовільне залишення місця служби – теж нібито «вперше в історії».

Загалом від початку «часткової» мобілізації у РФ у вересні 2022 року кількість справ про дезертирство сягнуло майже 7,4 тис., а найбільше припадає на Московську область – 496.

Британська розвідка повідомила, що багато солдатів, яких вдалося розшукати і які постали перед військовим судом, отримали умовні терміни й повернулися до своїх частин або назад на фронт. Водночас кількість прохань про притулок у західних країнах від громадян РФ, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.

Крім того, за указом глави РФ Володимира Путіна про «часткову» мобілізацію у вересні 2022 року військовозобов’язаним чоловікам заборонено звільнятися з армії, тому російські солдати зобов'язані залишатися на службі на невизначений термін з невеликою перспективою звільнення.

Як повідомлялося, Збройні сили РФ за указом російського диктатора Володимира Путіна планують сформувати дві загальновійськові армії і тридцять з'єднань, зокрема чотирнадцять дивізій і шістнадцять бригад.

Зазначимо, лейтенант-артилерист Іван Корольов дезертував з армії РФ, нелегально перетнув кордон Литви і був затриманий прикордонниками. Утікач попросив політичного притулку в країні. Мовляв, «не хотів брати участь у кровопролитній війні».

До слова, у російському Архангельську окупант втік з військової частини та підпалив будинок, де проживав його знайомий. Внаслідок пожежі загинула 49-річна жінка з інвалідністю, яка не могла самостійно пересуватися. Постраждали 7-річна дитина та 55-річний чоловік.

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Теги: війна окупанти суд росія

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