У штаб-квартирі партії у Німеччині відбувся масштабний обшук: усі подробиці

Правоохоронці у Німеччині здійснили рейд на штаб-квартиру політичної партії через можливі хабарі





У штаб-квартирі відділення партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) в Ганновері, Нижня Саксонія, відбувся обшук у зв'язку з тим, що частина пожертв партії нібито не була задекларована і є можливими хабарями. Про це пише газета Bild із посиланням на джерела.

За даними Bild, прокуратура веде розслідування за підозрою щодо порушення закону про партійні пожертвування.

Близько 9 години ранку поліцейські увірвалися до штаб-квартири відділення партії. Наголошується, що вранці місцевий парламент зняв імунітет із двох членів ландтагу, включаючи політика від AfD Ансгара Шледде з округу Бентхайм. Шледде є заступником голови партії та має намір балотуватися на посаду голови. Згідно з інформацією Bild, Шледде нібито «заховав» партійні пожертви, близько 48 тис. євро, на своєму приватному рахунку. У результаті партійні пожертви не були належним чином зареєстровані.

Депутат федерального парламенту від AfD Ансгар Шледде підозрюється у махінаціях із грошима фото: dpa

Прокурор підтвердив розслідування проти члена парламенту штату від AfD та обшук двох будівель. Окрім державного офісу, слідчі також відвідали офіс районної асоціації AfD Ems-Vechte.

Крім того, під час виборів у федеральних землях виникли звинувачення у тому, що AfD надає перспективні позиції у списках за гроші, йдеться у публікації. Натомість керівництво партії відкидає усі підозри правоохоронців. Голова AfD Франк Рінк пояснив: «Звинувачення проти мого заступника Ансгара Шледде не мають підстав».

Як пише Bild, обшук тривав три з половиною години. Поліцейські винесли з будівлі ящики, повні файлів та інших документів, і поклали їх до поліцейських автівок.

Раніше уряд Німеччини схвалив створення міжнародного приватного інвестиційного фонду для відновлення України. Про це пише EurActiv.

«Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори», – зазначила міністерка економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце. Згідно з останніми прогнозами Світового банку, Україні наразі потрібно близько $486 млрд, щоб компенсувати збитки, завдані війною Росії.