У штаб-квартирі партії у Німеччині відбувся масштабний обшук: усі подробиці
Правоохоронці у Німеччині здійснили рейд на штаб-квартиру політичної партії через можливі хабарі
У штаб-квартирі відділення партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) в Ганновері, Нижня Саксонія, відбувся обшук у зв'язку з тим, що частина пожертв партії нібито не була задекларована і є можливими хабарями. Про це пише газета Bild із посиланням на джерела.
За даними Bild, прокуратура веде розслідування за підозрою щодо порушення закону про партійні пожертвування.
Близько 9 години ранку поліцейські увірвалися до штаб-квартири відділення партії. Наголошується, що вранці місцевий парламент зняв імунітет із двох членів ландтагу, включаючи політика від AfD Ансгара Шледде з округу Бентхайм. Шледде є заступником голови партії та має намір балотуватися на посаду голови. Згідно з інформацією Bild, Шледде нібито «заховав» партійні пожертви, близько 48 тис. євро, на своєму приватному рахунку. У результаті партійні пожертви не були належним чином зареєстровані.
Прокурор підтвердив розслідування проти члена парламенту штату від AfD та обшук двох будівель. Окрім державного офісу, слідчі також відвідали офіс районної асоціації AfD Ems-Vechte.
Крім того, під час виборів у федеральних землях виникли звинувачення у тому, що AfD надає перспективні позиції у списках за гроші, йдеться у публікації. Натомість керівництво партії відкидає усі підозри правоохоронців. Голова AfD Франк Рінк пояснив: «Звинувачення проти мого заступника Ансгара Шледде не мають підстав».
Як пише Bild, обшук тривав три з половиною години. Поліцейські винесли з будівлі ящики, повні файлів та інших документів, і поклали їх до поліцейських автівок.
Раніше уряд Німеччини схвалив створення міжнародного приватного інвестиційного фонду для відновлення України. Про це пише EurActiv.
«Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори», – зазначила міністерка економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце. Згідно з останніми прогнозами Світового банку, Україні наразі потрібно близько $486 млрд, щоб компенсувати збитки, завдані війною Росії.
Коментарі — 0