Смертельна аварія на трасі Київ-Чоп: справу щодо нардепа Ніколаєнка скеровано до суду

Народному депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата Андрія Ніколаєнка, який вчинив смертельну аварію на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району 3 листопада 2023 року.

Розслідування встановило, що 3 листопада 2023 року близько 10:00 год на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Березівка автомобіль під керуванням народного депутата України здійснив наїзд на 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу.

«Обвинувачений порушив Правила дорожнього руху та перевищив дозволену максимальну швидкість, допустивши наїзд. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина загинула на місці події», - йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило народному депутату про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Андрій Ніколаєнко наголосив, що сприяв усім процесуальним та слідчим діям, «нікуди не втікав, ні від кого не ховався, не затягував досудове розслідування». Він підкреслив, що в момент аварії був тверезим, але, за його словами, слідчі не врахували висновки частини експертиз, які важливі для встановлення реальної картини.

«Це була ділянка траси з дозволеною високою швидкістю руху і поряд були два безпечних пішохідних переходи в 30 метрах (підземний) та 150 метрах (надземний/мостовий). Але обставини склались так, що дівчина вирішала перебігти трасу в забороненому місці, і навіть за дозволеної швидкості 110 км на годину, запобігти трагедії було фізично неможливо», – повідомив депутат.