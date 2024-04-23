Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Литві розпочинаються масштабні навчання німецького Бундесверу

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Литві розпочинаються масштабні навчання німецького Бундесверу
Німецькі військові у Литві
фото K. Kavolėlio / KAM nuotr.

Навчання «Grand Quadriga» триватимуть до кінця травня

Сьогодні, 23 квітня,  у Литві розпочинаються масштабні навчання з передислокації німецького Бундесверу Grand Quadriga «Велика квадрига 2024». Про це повідомляє LRT.

У ході навчань понад 3 тисячі німецьких військових та 200 одиниць військової техніки, у тому числі танки Leopard, БМП Puma та Boxer перебазуються на полігон імені Сільвестраса Жукаускаса у Пабраді, а також полігон імені Казиса Вевярскіса у Казлу-Руді.

Ці навчання зосереджені на передислокації двох дивізій із Центрально-європейського регіону до Східного. Підрозділи литовської армії разом із німецькими частинами братимуть участь у тренуваннях з планування та проведення операцій, а також надавання підтримку від країни перебування.

Читайте також: Білорусь вступить у війну? Лукашенко вирішив знову налякати українців

Зазаначається, навчання «Grand Quadriga» триватимуть до кінця травня.

В той же час у Литві проходять навчання «Удар меча», організовані збройними силами США, литовсько-польські польові тактичні навчання Brave Griffin 24/II («Хоробрий грифон 24/II»), одне з найбільших національних навчань «Гроза Перкунаса».

Нагадаємо, американські та філіппінські війська з 22 квітня по 10 травня проводять спільні навчання у кількох філіппінських локаціях поблизу спірного Південнокитайського моря і Тайваню, попри попередження Китаю про посилення напруженості.

Очікується, що у навчаннях «Балікатан» візьмуть участь понад 16 700 військовослужбовців. До деяких навчань також доєднаються війська з Австралії і Франції.

Читайте також: Сухопутні сили США розпочали найбільші навчання у Європі

Вперше з часу проведення навчань «Балікатан» у 1991 році союзники вийдуть за межі 12 морських миль від базової лінії Філіппін поблизу західної провінції Палаван, яка виходить до Південнокитайського моря. За словами Цао Вейдуна, старшого наукового співробітника Військово-морської науково-дослідної академії НВАК у відставці, розгортання військовими США на Філіппінах ракетної системи, яка може досягти південних провінцій Китаю, свідчить про те, що «навчання виходять за рамки цілей самооборони».

Теги: танки Литва Німеччина військові навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС, а не НАТО, став лідером європейської військової допомоги Україні, зокрема в питаннях постачання боєприпасів
Україна потерпає від нестачі зброї і боєприпасів. Де ж домомога від Заходу?
13 квiтня, 15:53
Пілоти перейдуть до наступного етапу навчання у Франції
Британія показала випуск перших пілотів ЗСУ, які навчалися керувати F-16
23 березня, 17:58
Своєчасна медична допомога має вирішальне значення для виживання після бойового поранення
Військові Канади показали, як вчать українських колег такмеду (фото)
26 березня, 06:18
Сирський: Їм не буде спокою на нашій землі. Ніколи. І кожен окупант повинен це усвідомлювати
Відставка Залужного, мобілізація, ситуація на фронті: основне з інтерв'ю Сирського
29 березня, 13:57
Німецькі правоохоронці готуються протистояти нальотам безпілотників на Євро-2024
Bild: Терористи можуть зірвати матчі Євро-2024 за допомогою дронів
30 березня, 14:14
Найближчими днями Німеччина передасть Україні 10 тис. боєприпасів
Німеччина передає Україні 10 тисяч снарядів
27 березня, 22:42
7 квітня, жителі Польщі голосували на виборах до органів місцевого самоврядування
Нічна атака на Україну, місцеві вибори у Польщі: головне за ніч
8 квiтня, 06:23
Пенсіонери у Іспанії можуть отримувати цілком пристойні виплати від держави
Названо країну, де пенсіонери отримують найбільші виплати у світі
11 квiтня, 12:25
РФ може напасти на НАТО у найближче десятиліття
Financial Times: Путін може влаштувати провокацію, щоб відвернути НАТО від війни в Україні
19 квiтня, 04:37

Політика

Зеленський обговорив із Сунаком новий пакет допомоги
Зеленський обговорив із Сунаком новий пакет допомоги
У Литві розпочинаються масштабні навчання німецького Бундесверу
У Литві розпочинаються масштабні навчання німецького Бундесверу
Німеччина закликала США надати Україні ще одну систему Patriot – Bloomberg
Німеччина закликала США надати Україні ще одну систему Patriot – Bloomberg
Пентагон запевняє, що в курсі нагальних потреб України
Пентагон запевняє, що в курсі нагальних потреб України
Угорщина блокуватиме допомогу ЄС для України на 2 млрд євро
Угорщина блокуватиме допомогу ЄС для України на 2 млрд євро
«Більший, ніж зазвичай». США готують пакет допомоги Україні
«Більший, ніж зазвичай». США готують пакет допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ)
25K
Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото)
23K
У Києві пролунали вибухи відразу після оголошення тривоги
17K
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
12K
У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол
9482
Білоруський доброволець розповів, як чоловікам у тилу потрібно готуватися до служби

Новини

Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Сьогодні, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua