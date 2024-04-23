У Литві розпочинаються масштабні навчання німецького Бундесверу

Навчання «Grand Quadriga» триватимуть до кінця травня

Сьогодні, 23 квітня, у Литві розпочинаються масштабні навчання з передислокації німецького Бундесверу Grand Quadriga «Велика квадрига 2024». Про це повідомляє LRT.

У ході навчань понад 3 тисячі німецьких військових та 200 одиниць військової техніки, у тому числі танки Leopard, БМП Puma та Boxer перебазуються на полігон імені Сільвестраса Жукаускаса у Пабраді, а також полігон імені Казиса Вевярскіса у Казлу-Руді.

Ці навчання зосереджені на передислокації двох дивізій із Центрально-європейського регіону до Східного. Підрозділи литовської армії разом із німецькими частинами братимуть участь у тренуваннях з планування та проведення операцій, а також надавання підтримку від країни перебування.

Зазаначається, навчання «Grand Quadriga» триватимуть до кінця травня.

В той же час у Литві проходять навчання «Удар меча», організовані збройними силами США, литовсько-польські польові тактичні навчання Brave Griffin 24/II («Хоробрий грифон 24/II»), одне з найбільших національних навчань «Гроза Перкунаса».

Нагадаємо, американські та філіппінські війська з 22 квітня по 10 травня проводять спільні навчання у кількох філіппінських локаціях поблизу спірного Південнокитайського моря і Тайваню, попри попередження Китаю про посилення напруженості.

Очікується, що у навчаннях «Балікатан» візьмуть участь понад 16 700 військовослужбовців. До деяких навчань також доєднаються війська з Австралії і Франції.

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Вперше з часу проведення навчань «Балікатан» у 1991 році союзники вийдуть за межі 12 морських миль від базової лінії Філіппін поблизу західної провінції Палаван, яка виходить до Південнокитайського моря. За словами Цао Вейдуна, старшого наукового співробітника Військово-морської науково-дослідної академії НВАК у відставці, розгортання військовими США на Філіппінах ракетної системи, яка може досягти південних провінцій Китаю, свідчить про те, що «навчання виходять за рамки цілей самооборони».