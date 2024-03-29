«У вас Свинарчук катається!» Як партнер Порошенка став «непридатним» і їздив за кордон

Глава ОВА, який виписував персональні «перепустки» Гладковському», вже мертвий

20 березня 2024 року Київський окружний адміністративний суд по-тихому здихався справи з відомим токсичним позивачем. Перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони у 2015-2019 роках Олег Гладковський сам попросив Феміду залишити без розгляду свою заяву. Він понад рік судився із Західним регіональним управлінням Державної прикордонної служби через заборону виїзду з України. І раптово передумав відстоювати свої права.

Чому впливовий топпосадовець часів Порошенка передумав відстоювати свої права, можна лише здогадуватися. Найочевидніше припущення: він вирішив свою проблему іншими способами. Проте історія Гладковського – це яскрава ілюстрація того, як чиновники та наближені до влади особи без проблем виїжджали з країни у той час, коли пересічні громадяни мали обмеження, накладені військовим станом.

За останні два роки «Главком» випустив серію публікацій про те, як спритники використовували за «лазівку» систему «Шлях». Вона дозволяє чоловікам призовного віку перетнути держкордон у волонтерських або гуманітарних цілях.

Але є одне «але»… Ще рік тому у парламенті визнали: майже 20 тис. чоловіків, які виїхали з України як волонтери і не повернулися. Щоправда, і ця статистика могла бути заниженою, оскільки владні інституції приховують повну інформацію. У цьому пересвідчилася і Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка перевіряла використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, і сам «Главком», надіславши запити до обласних військових адміністрацій.

«Ефективність роботи системи «Шлях» – 50/50. Місяць волонтер сидить за кордоном, вирішує власні питання, у тому числі зі здоров’ям та відпочинком, а потім привозить невелику кількість гуманітарки», – зазначив «Главкому» посадовець однієї з військових адміністрацій.

Саме так на початку вторгнення до касти «виїздних» потрапив і Олег Гладковський – визначна фігура часів Порошенка, бізнес-партнер п’ятого президента і перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони у період його правління.

Олег Гладковський (у 2014 році змінив своє прізвище Свинарчук на прізвище матері – Гладковський) напередодні президентських виборів 2019 року утрапив у мегакорупційний скандал, що міг коштувати другого терміну президентства Петру Порошенку. За даними журналістського розслідування Bihus.info, в оборонній галузі, яку курував перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, діяла схема постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами, де організатором виступав 22-річний син Гладковського Ігор. А сам топпосадовець РНБО нібито щонайменше один раз отримував $30 тис. «відкату» з цієї схеми. З 2021 року Олег Гладковський – на лаві підсудних. Він обвинувачується у зловживанні службовим становищем під час оборонної закупівлі вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами. Сума збитків державі – 17,4 млн грн.

У липні 2022 року журналісти засікли Гладковського у Варшаві на виході з п’ятизіркового готелю Radisson. Підставою для виїздів чоловіка стала саме гуманітарна місія, написали ЗМІ з посиланням на свої джерела у Держприкордонслужбі.

У розпал великої війни фігуранти антикорупційних розслідувань спокійно покидали країну. 11 липня 2022 року Олег Гладковський був помічений у Польщі фото: УП

Однак ближче до кінця літа 2022-го Олег Гладковський вочевидь побив горщики з впливовими людьми, котрі виписували йому «закордонні перепустки». Бо в кінці липня – на початку серпня того ж року з ним трапилася халепа: прикордонники заборонили йому виїзд з України. Більше року колишній топчиновник доводив у суді свою правоту. І раптом, у березні 2024 року передумав і попросив Феміду залишити без розгляду свою ж позовну заяву.

Олег Гладковський більше року судився із Західним регіональним управлінням Державної прикордонної служби через заборону виїзду з України дані з держпорталу «Судова влада України»

«Главком» спробував у самого позивача напряму розпитати, чому він вирішив передумав свої права. Помічниця Гладковського повідомила, що нині шеф не дає коментарів для ЗМІ. Вона також відмовилася розкривати місцеперебування Гладковського. Разом із тим, за даними джерел редакції, ще місяць тому Олег Гладковський перебував у Києві.

Адвокат фігуранта Василь Вітюк у розмові з «Главкомом» також зазначив, що не уповноважений давати жодних коментарів з цього приводу.

Тим часом у розпорядження редакції потрапили документи, які не лише підтверджують безперешкодні вояжі Гладковського у першій половині 2022 року і пояснюють підстави для таких поїздок, а й свідчать, що під час війни відомого діяча взагалі було визнано непридатним до військової служби. Таке рішення ухвалив Обухівський районний ТЦК Київської області.

Поволонтерив і … додому. Історія одного розпорядження

30 травня 2022 року тодішній начальник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута (помер у вересні 2023 року від отруєння ліками – «Главком») видав розпорядження про дозвіл на виїзд за межі України. У документі було вказано одне-єдине прізвище – Олег Гладковський.

«З метою перевезення через державний кордон України медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України та потреб гуманітарних штабів Херсонської області», – так офіційно звучала підстава для виїзду з України колишнього топпосадовця.

Дозвіл діяв до 30 червня. Окремо Лагута розпорядився внести відомості про виїзд Гладковського до системи «Шлях».

За 12 днів до відставки начальник Херсонської обласної військової адміністрації видав Олегу Гладковському новий дозвіл на виїзд із України. Цього разу до 31 липня 2022 року.

Як з’ясував «Главком», за цим документом Гладковський й хотів виїхати 21 липня. Але на контрольно-пропускному пункті «Тиса» у Чопі його завернули прикордонники. І вилучили у експосадовця тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії. Тоді ж працівник прикордонної служби зауважив: документи Гладковського він передає працівнику Державного бюро розслідувань. Слідство навіть провело судово-технічну експертизу військового квитка та довідки військово-лікарської комісії, яку видано Гладковському, результати якої невідомі.

ДБР проводило судово-технічну експертизу військового квитка та довідки військово-лікарської комісії Олега Гладковського витяг із судового реєстру

«Якраз звільнили Геннадія Лагуту (9 липня 2022 року – «Главком»), і з Офісу президента поступив дзвінок: «Чого у вас Свинарчук катається?». Коли підняли розпорядження Лагути, підтвердилося: Гладковський-Свинарчук виїжджав за кордон через систему «Шлях», – розповів «Главкому» співрозмовник у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Після невдалої спроби покинути Україну Олег Гладковський не втратив надії і ризикнув ще раз. Але його спіткала чергова невдача. 9 серпня 2022 року начальник групи інспекторів прикордонного контролю старший лейтенант Іван Тисовський письмово відмовив Гладковському у перетині державного кордону.

Як з’ясувалося пізніше, ДБР також вилучило у Гладковського довідку військово-лікарської комісії Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який визнав його непридатним до військової служби. Документ датується 3 серпням 2022 року. Крім цього, Гладковського виключено з військового обліку.

Син Гладковського – в Іспанії?

Як і Гладковський-старший, його син Ігор, також фігурант резонансної корупційної історії, і він також без проблем покинув країну. За даними ЗМІ, 2 червня 2022 року мало відбутися засідання у справі Ігоря Гладковського в Солом’янському районному суді Києва, але молодий чоловік не прибув на нього. Фігурант письмово сповістив Феміду про неможливість бути у столиці, оскільки перебуває за кордоном «у службовій необхідності».

28 червня того ж року Гладковський-молодший знову не з’явився до суду. У клопотанні він просив про проведення відеоконференції «у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та воєнним станом».

Вже 31 жовтня 2023 року слідство оголосило Ігоря Гладковського у розшук, а кримінальна справа, де він є підозрюваним, розглядається без його участі.

Гладковський-молодший є підозрюваним у справі про злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки з ухиленням від сплати податків дані з бази МВС

Як стало відомо «Главкому», у січні 2024 року, коли суд заочно арештував Гладковського-молодшого, його захисник на засіданні повідомив: 16 березня 2022 року Ігор Гладковський виїхав з України. Наразі він перебуває на консульському обліку за кордоном. Водночас сторона захисту переконувала, що їхній клієнт готовий брати участь у слідчих діях у режимі відеоконференції. А далі проінформував: за час повномасштабного вторгнення Ігор Гладковський підтримав ЗСУ, передавши низку автівок, а також 10 млн грн, які він раніше вніс як заставу за свого батька.

За інформацією ЗМІ, Ігор Гладковський може мешкати у Марбельї (Іспанія). Як раніше з’ясували журналісти-розслідувачі, батько Ігоря Олег Гладковський мав віллу у цьому муніципалітеті.

Нагадаємо, в Україні Ігор Гладковський підозрюється у низці корупційних статей Кримінального кодексу. Зокрема, за епізодом частини 5 статті 191 Кримінального кодексу Гладковському-молодшому інкримінованому участь в організованій групі із залученням посадових осіб Міноборони, яка за 2015-2018 роки заволоділа коштами державного бюджету та державних підприємств орієнтовно у розмірі 250 млн грн.

Віталій Тараненко, «Главком»