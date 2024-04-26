США сподіваються, що надання Україні Atacms переконає Німеччину надати Taurus

Рішення про надання Taurus Україні має ухвалити саме Німеччина

Сполучені Штати сподіваються, що рішення союзників передати Україні далекобійні ракети, зокрема Atacms, підштовхнуть Німеччину до передачі власних крилатих ракет Taurus. Про це пише DW.

Високопосадовець оборонного відомства США заявив, що рішення про надання Taurus Україні має ухвалити саме Німеччина.

За його словами, в США сподіваються, що рішення Вашингтона надати Atacms, а також подібні рішення Франції і Великої Британії щодо крилатих ракет великої дальності може переконати Німеччину змінити свою думку.

Зазначимо, Україна давно просить Німеччину надати ракети Taurus дальністю до 500 кілометрів. Однак Берлін відмовився це робити, побоюючись ескалації конфлікту.

Нагадаємо, у березні німецький Бундестаг вкотре провалив голосування про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Як повідомлялося, що Шольц відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Він наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Канцлер повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

До слова, збройна компанія MBDA призупинила виробництво крилатих ракет Taurus у Німеччині через відсутність замовлення від уряду.