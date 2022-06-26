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    Новини

    Обстріл Одеси: сили ППО збили дві ракети

    Обстріл Одеси: сили ППО збили дві ракети
    фото з відкритих джерел

    Ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу «Онікс»

    Українська протиповітряна оборона сьогодні збила біля Одеси дві ворожі ракети. Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради з посиланням на оперативне командування «Південь».

    «Під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу «Онікс», випустивши їх з берегового ракетного комплексу «Бастіон», з території тимчасово окупованого Криму. Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні в Одесі близько 16:08 пролунала повітряна тривога. Вже об 16:19 місцеві жителі повідомили про вибухи.

    Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати території України. Двома ракетами рашисти сьогодні вдарили по Черкаській області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

    Також сьогодні окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів.

    По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Одеси: сили ППО збили дві ракети