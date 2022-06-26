Стефанішина пояснила, що буде зі статусом кандидата у разі невиконання умов Єврокомісії

Стефанішина: «Єврокомісія в кінці року зробить оцінку виконання цих умов»

Україна не втратить статусу кандидата на членство в ЄС у разі невиконання умов Європейської комісії. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в етері телемарафону.

«Рішення Євроради, яке було ухвалене 23 червня, відмінне від тієї рекомендації, яку надала Єврокомісія. Тому що статус кандидата ми отримали безумовно... Що стосується семи умов, то рішення передбачає, що Єврокомісія в кінці року зробить оцінку виконання цих умов, і від цього визначитимуться подальші етапи, пов'язані з членством», – зазначила Стефанішина.

На запитання, чи йдеться про можливість відкликання статусу кандидата в разі невиконання певних умов, віцепрем'єрка відповіла: «Ні. Україна отримала статус кандидата і крапка».

Стефанішина уточнила, що виконання цих семи умов дозволить почати перемовини про вступ до ЄС. Вона додала, що всі ці умови мають дуже важливий політичний характер, тому важко визначитися, яку із них виконати найскладніше.

«Позитив у тому, що ми вже по кожному із цих напрямків щось зробили. І буквально у найближчі три дні президент схвалить дорожню карту реалізації кожного із семи пунктів», – наголосила вона.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.

Як повідомлялося, глава Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість, що сьогодні лідери Європейського Союзу офіційно нададуть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, глава албанського уряду Еді Рама жорстко розкритикував держави Європейського Союзу за неспроможність вирішити проблему з болгарським вето на початок переговорів про вступ з Північною Македонією. Він також застеріг українців від надмірного оптимізму після надання Україні кандидатського статусу на вступ до ЄС.