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    Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором (фото, відео)

    Пол Маккартні знову підтримав Україну - Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором (фото, відео)
    Пол Маккартні знову підтримав Україну
    фото з відкритих джерел

    Співак виразив солідарність з українцями, які вже понад два місяці борються із російськими загарбникаи

    Легендарний співак та композитор Пол Маккартні підтримав Україну. Колишній учасник The Beatles розгорнув на сцені синьо-жовтий прапор під час концерту у місті Спокан, штат Вашингтон, в рамках свого світового турне Got Back. Він розмахував стягом, виражаючи солідарність з українцями на тлі війни.

    Окрім цього, вийшовши на біс, Маккартні виконав композицію I've Got A Feeling, поки на екрані транслювали відео із Джоном Ленноном. Дует відбувся за допомогою комп’ютерних технологій.

    Маккартні не вперше звернув увагу на війну. У лютому він опублікував фото з Майдану незалежності та згадав візит до України.

    «Згадуємо, як грали для наших друзів в Україні на Майдані незалежності 2008 року та думаємо про них у цей тяжкий час. Ми посилаємо своє кохання та підтримку», – написав музикант.

    Нагадаємо, раніше Україну підтримали багато інших публічних осіб – акторів, музикантів, спортсменів. Серед них – вокаліст гурту The Rolling Stones Мік Джаґґер.

    30 квітня голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі прибула до Львова, аби підтримати українців. Вона завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові, де роздавала усім охочим автографи та не була проти, що її знімають. Також в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

    Теги: росія окупанти США війна Україна Вашингтон окупація співак #stoprussia
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    Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором (фото, відео)