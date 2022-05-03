Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором (фото, відео)

Співак виразив солідарність з українцями, які вже понад два місяці борються із російськими загарбникаи

Легендарний співак та композитор Пол Маккартні підтримав Україну. Колишній учасник The Beatles розгорнув на сцені синьо-жовтий прапор під час концерту у місті Спокан, штат Вашингтон, в рамках свого світового турне Got Back. Він розмахував стягом, виражаючи солідарність з українцями на тлі війни.

Окрім цього, вийшовши на біс, Маккартні виконав композицію I've Got A Feeling, поки на екрані транслювали відео із Джоном Ленноном. Дует відбувся за допомогою комп’ютерних технологій.

Маккартні не вперше звернув увагу на війну. У лютому він опублікував фото з Майдану незалежності та згадав візит до України.

«Згадуємо, як грали для наших друзів в Україні на Майдані незалежності 2008 року та думаємо про них у цей тяжкий час. Ми посилаємо своє кохання та підтримку», – написав музикант.

Remembering playing for our friends in Ukraine in Independence Square in 2008 and thinking of them in these difficult times. We send our love and support. #StandWithUkraine 1/2 pic.twitter.com/aGTQ3xW9KX — Paul McCartney (@PaulMcCartney) February 28, 2022

Нагадаємо, раніше Україну підтримали багато інших публічних осіб – акторів, музикантів, спортсменів. Серед них – вокаліст гурту The Rolling Stones Мік Джаґґер.

30 квітня голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі прибула до Львова, аби підтримати українців. Вона завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові, де роздавала усім охочим автографи та не була проти, що її знімають. Також в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.