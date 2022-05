Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором (фото, відео)

Легендарний співак та композитор Пол Маккартні підтримав Україну. Колишній учасник The Beatles розгорнув на сцені синьо-жовтий прапор під час концерту у місті Спокан, штат Вашингтон, в рамках свого світового турне Got Back. Він розмахував стягом, виражаючи солідарність з українцями на тлі війни.

Окрім цього, вийшовши на біс, Маккартні виконав композицію I've Got A Feeling, поки на екрані транслювали відео із Джоном Ленноном. Дует відбувся за допомогою комп’ютерних технологій.

Маккартні не вперше звернув увагу на війну. У лютому він опублікував фото з Майдану незалежності та згадав візит до України.

«Згадуємо, як грали для наших друзів в Україні на Майдані незалежності 2008 року та думаємо про них у цей тяжкий час. Ми посилаємо своє кохання та підтримку», – написав музикант.

Remembering playing for our friends in Ukraine in Independence Square in 2008 and thinking of them in these difficult times. We send our love and support. #StandWithUkraine 1/2 pic.twitter.com/aGTQ3xW9KX