У США до 26 довічних термінів засудили серійного вбивцю-садиста



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Деанджело пішов на угоду з правосуддям, зізнавшись у 13 вбивствах Фото ВВС

Вирок оголошували у бальній залі університету, адже було потрібно таке величезне приміщення, щоб вмістити родичів жертв і постраждалих

У Сполучених Штатах до довічного ув’язнення засудили Джозефа Деанджело, відомо під прізвиськом Вбивця з Золотого штату, жертвами якого стали майже 90 осіб. Про це повідомляє ВВС Україна.

Згідно з повідомленням, 74-річного Деанджело заарештували лише у 2018 році після того, як поліція вирахувала його, взявши зразок ДНК зі сміттєвого бака підозрюваного і перевіривши по базах генеалогічних сервісів зразків ДНК.

Раніше підозрюваний пішов на угоду з прокурорами і зізнався у 13 вбивствах, це дозволило йому уникнути смертного вироку. Окрім цього, він зізнався у численних зґвалтуваннях, пограбуваннях та інших злочинах.

Як зазначається, під час виступу свідків Деанджело мовчки слухав, сидячи в інвалідному візку і не виказуючи жодних емоцій. Однак перед тим, як суддя зачитав вирок, чоловік зробив коротку заяву: »Я слухав усі ваші свідчення, кожне з них, і я щиро прошу вибачення у всіх, кому завдав болю».

Загалом чоловік відбуватиме 11 довічних термінів без права дострокового звільнення і ще 15 довічних за злочини із застосуванням зброї. Слід зауважити, що у 70-ті й 80-ті роки, коли засуджений скоював свої злочини, він працював у поліції штату Каліфорнія. Спочатку це були дрібні злочини, а згодом – жорстокі зґвалтування і вбивства протягом 12 років.

Нагадаємо, нещодавно в американському штаті Індіана провели першу за 17 років у США смертну кару на федеральному рівні.

Як повідомлялося, у Києві зникла безвісти 15-річна дівчина.

До слова, у Бершадському районі під час сварки чоловік вбив жінку.

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