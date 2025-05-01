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Камала Гарріс закликала американців об'єднатися проти Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Камала Гарріс закликала американців об'єднатися проти Трампа
Гарріс розкритикував Трампа у своїй першій гучній промові після інавгурації
скрін із відео промови

Камала Гарріс розкритикувала Трампа у першій промові після поразки на виборах

Американцям необхідно об'єднатися для протистояння президенту США Дональду Трампу та не віддалятися один від одного. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

З таким закликом виступила колишня віцепрезидентка та екскандидатка на посаду американського лідера Камала Гарріс. «Перед обличчям кризи урок такий: не розбігайтеся», – заявила Гарріс.

У своїй найбільшій з моменту відставки промові на саміті Leading Women Defined Гарріс закликала жителів США діяти спільно і відкрито висловлювати свою позицію. Економічну політику адміністрації Трампа вона назвала «найбільшою рукотворною економічною кризою в сучасній історії президентства».

Гарріс заявила, що тарифи, які були відмінною рисою економічної політики Трампа, «явно призводять до рецесії». «Деякі люди описують те, що відбувалося в останні місяці, як абсолютний хаос. І, звісно, ​​я розумію чому. Це, безумовно, стосується цих тарифів. Тарифи, які, як я і передбачала, явно передують рецесії», – сказала Гарріс.

Вона привітала американців, які відкрито виступають проти цієї політики, яка, за її словами, збільшить повсякденні витрати американців, вплине на пенсійні відрахування та малий бізнес.

Гарріс сказала, що політика Трампа вигідна багатим, і описала «вузьке, егоїстичне бачення», де вони (йдеться про Трампа та його команду, – «Главком») «карають тих, хто говорить правду, надають перевагу лоялістам, наживаються на їхній владі та залишають усіх інших напризволяще».

Як пише Reuters, ця поява Гарріс «ознаменувала своєрідне політичне відродження кандидатки в президенти від Демократичної партії після її програшу на виборах Трампу минулого року». Її вважають сильною кандидаткою на посаду губернатора Каліфорнії наступного року, якщо вона балотуватиметься, і вона може знову стати претенденткою на президентських виборах.

Нагадаємо, рейтинг громадського схвалення дій президента США Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. За даними шестиденного опитування, проведеного інститутом Ipsos на замовлення агентства Reuters, лише 42% американців позитивно оцінюють діяльність глави держави. Це на один відсотковий пункт менше, ніж під час попереднього опитування тритижневої давнини, і на п’ять пунктів нижче, ніж у день інавгурації 20 січня

Раніше до Палати представників внесено пропозицію імпічменту президента США Дональда Трампа. Було подано сім статей імпічменту, в яких Трампа обвинувачують у низці серйозних порушень.

До слова. раніше президент США Дональд Трамп звільнив Дага Емгоффа, чоловіка Камали Гарріс, з ради, яка контролює Меморіал жертв Голокосту США.

Теги: США тарифи Дональд Трамп бізнес політика президент Камала Гарріс

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