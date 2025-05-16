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Зеленський зустрівся з главою Молдови

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський зустрівся з главою Молдови
Майя Санду запевнила, що країна не має намірів відділятися від України в євроінтеграційному процесі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз може відокремити процес вступу Молдови від України

Президент України Володимир Зеленський провів у Тирані зустріч з очільницею Молдови Маєю Санду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Майя Санду запевнила, що Молдова не має намірів відділятися від України в євроінтеграційному процесі. Шлях почався разом, за підтримки України, і так само в координації він має продовжуватися

Лідери також обговорили енергетичну безпеку, потенційний вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси, європейську інтеграцію та гібридну війну Росії проти демократичних держав, зокрема спроби вплинути на парламентські вибори в Молдові. Зокрема, Зеленський запевнив, що Україна готова забезпечити експорт електроенергії до Молдови під час опалювального сезону.

Нагадаємо, у середу, 14 травня, український уряд затвердив дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Європейський Союз може відокремити процес вступу Молдови від України. Причиною цьому стала Угорщина, яка чинить спротив переговорам із Києвом.

Раніше єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна за умови виконання всіх необхідних реформ зможе впродовж п'яти наступних років стати членом Європейського Союзу.

До слова, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Європейський Союз. Прем’єр сказав, що у сфері євроінтеграції Україна має «амбітну мету».

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Теги: Молдова Майя Санду Володимир Зеленський Албанія

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