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В Албанії Зеленський зустрінеться із союзниками: головна мета перемовин

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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В Албанії Зеленський зустрінеться із союзниками: головна мета перемовин
Зеленський має зустрітися із британським прем’єром, президентом Франції, канцлером Німеччини та президентом Туреччини
фото: EPA

Розмова на зустрічі буде зосереджена на значному посиленні санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться в Албанії з лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та Туреччини. Головною темою будуть санкції проти Росії. Як передає «Главком», про це пише Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів.

16 травня у столиці Албанії, Тірані, відбувається зустріч Європейської політичної спільноти, де зберуться лідери з усього континенту. Президент України вже прибув до Албанії.

На її полях Володимир Зеленський має зустрітися із британським прем’єром Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Розмова на цій неформальній зустрічі буде зосереджена на значному посиленні санкцій проти РФ. Зокрема, обговорять запровадження штрафних мит на російський імпорт.

ЄС запровадив значні санкції проти росії з 2022 року, але утримався від повного торговельного ембарго проти Росії. Запровадження тарифів ЄС раніше розглядалося як варіант для обходу опозиції Угорщини до санкцій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, після візиту до Туреччини, прибув до Албанії, щоб взяти участь в саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС). Як передає «Главком», про це повідомив речник президента Сергій Никифоров під час розмови з журналістами, передає «Укрінформ».

За словами Никифорова, президент наразі перебуває в Тирані.

Так, ЄПС, це заснована у 2022-му, після початку повномасштабної війни в Україні, платформа для політичного та стратегічного діалогу щодо майбутнього Європи.

Так, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

За словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню.

Як відомо, за день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп. Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.

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Теги: санкції Володимир Зеленський президент переговори

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