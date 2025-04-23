Бонус після пологів $5 тис. Білий дім збирає ідеї для підвищення народжуваності у США

Трамп закликав до «бебі-буму» у США та називав себе «президентом із запліднення»

«Кожній американській матері після пологів «дитячий бонус» у розмірі $5000». Білий дім збирає ідеї для підвищення народжуваності у США

У Білому домі розглядають ідеї щодо того, як переконати американців виходити заміж і народжувати більше дітей. Такі обговорення можуть бути ранньою ознакою того, що адміністрація Трампа прийме нову культурну програму та просуватиме консервативні сімейні цінності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Times.

Як зазначає видання з посиланням на джерела, однією з ідей є виплата «дитячого бонуса» у розмірі до $5 тис. матерям після пологів.

Головні союзники Трампа, включно з технологічним мільярдером Ілоном Маском і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, закликають американців мати більше дітей.

У виданні підкреслили, що одна з ідей, надіслана помічникам, передбачила резервування 30% стипендій для програми Фулбрайта, престижної міжнародної стипендії, що підтримується урядом, для заявників, які одружені або мають дітей.

Також була пропозиція до уряду фінансувати програми, які інформують жінок про їхній менструальний цикл – частково для того, щоб вони могли краще розуміти, коли у них овуляція та можливість завагітніти.

За даними NYT, адміністрація не вказала, які саме ідеї вона може реалізувати, але «прихильники ідеї висловили впевненість, що питання народжуваності стануть важливою частиною порядку денного».

Раніше Трамп закликав до «бебі-буму» у США та називав себе «президентом із запліднення». У лютому він підписав указ, спрямований на розширення доступу до екстракорпорального запліднення.

Рівень народжуваності у Сполучених Штатах знижується вже кілька десятиліть. Після невеликого стрибка після COVID у 2022 році рівень народжуваності в США впав до історичного мінімуму у 1,62 народження на жінку у 2023 році, свідчать дані Національного центру статистики охорони здоров'я. Тоді як «рівень відтворення» для стабільної популяції становить 2,1.

До слова, Ілон Маск пропонує жінкам народити спадкоємця від нього для створення «легіону» дітей. Для втілення задуму він використовує власну соцмережу X. Про це повідомили у Wall Street Journal із посиланням на джерела.