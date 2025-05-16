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Володимир Зеленський прибув до Албанії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Володимир Зеленський прибув до Албанії
Президент наразі перебуває в Тирані
фото ілюстративне: Офіс президента

Оччільник України прибув на саміт Європейської політичної спільноти

Президент Володимир Зеленський, після візиту до Туреччини, прибув до Албанії, щоб взяти участь в саміті Європейського політичного співтовариства (ЄПС). Як передає «Главком», про це повідомив речник президента Сергій Никифоров під час розмови з журналістами, передає «Укрінформ».

За словами Никифорова, президент наразі перебуває в Тирані.

Так, ЄПС, це заснована у 2022-му, після початку повномасштабної війни в Україні, платформа для політичного та стратегічного діалогу щодо майбутнього Європи.

Ініціатива була запропонована президентом Франції Еммануелем Макроном ще у травні того ж року. Під час першого засідання зустрілись лідери 44 країн.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

За словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню.

Як відомо, за день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп. Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.

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Теги: Володимир Зеленський Албанія

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