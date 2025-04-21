У ОАЕ нові закони створюватимуться за допомогою штучного інтелекту

Об’єднані Арабські Емірати хочуть першими у світі писати закони за допомогою ШІ, але є ризики

Об'єднані Арабські Емірати мають намір використати штучний інтелект для створення нових законів та оновлення чинного законодавства. Це найбільш амбітний проєкт такого типу у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Time.

За словами прем'єр-міністра ОАЕ Мохаммеда бін Рашида аль Мактума, нова система дозволить зробити законотворчий процес швидшим і точнішим. «Ця нова законодавча система, заснована на штучному інтелекті, змінить те, як ми створюємо закони», – сказав шейх Мохаммед. «Це гарантує, що наша законодавча база залишається конкурентоспроможною в усьому світі, але пристосована до шляху розвитку нашої країни», – цитує його слова babl.ai.

Минулого тижня уряд уже схвалив створення спеціального органу – Офісу регуляторного інтелекту, який відповідатиме за впровадження ІІ у сферу правотворчості.

Очікується, що штучний інтелект дозволить пришвидшити створення законів на 70%. Для цього планується сформувати масштабну базу даних, яка охоплюватиме всі федеральні та місцеві закони, судові рішення та інформацію з державних сервісів. ШІ аналізуватиме ці дані, щоб самостійно пропонувати зміни до законодавства та оцінювати їх вплив на економіку та суспільство.

Дослідники зазначають: досі жодна країна не використовувала ШІ саме для активного переписування законів. У світі його застосовують в основному як інструмент для допомоги – для аналізу чи оптимізації. Проте експерти попереджають і про ризики. ШІ може генерувати нестабільні чи навіть вигадані відповіді.

Оксфордський дослідник Вінсент Штраб наголошує: хоча ідея має вигляд перспективної, повністю покладатися на машини у питанні законодавства – небезпечно.

Нагадаємо, у Великій Британії нещодавно випробувано перший у світі рідинний ракетний двигун, цілком спроєктований штучним інтелектом.