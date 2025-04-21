Головна Техно HiTech
search button user button menu button

У ОАЕ нові закони створюватимуться за допомогою штучного інтелекту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У ОАЕ нові закони створюватимуться за допомогою штучного інтелекту
У ОАЕ нові закони довірять штучному інтелекту
фото із відкритих джерел

Об’єднані Арабські Емірати хочуть першими у світі писати закони за допомогою ШІ, але є ризики

Об'єднані Арабські Емірати мають намір використати штучний інтелект для створення нових законів та оновлення чинного законодавства. Це найбільш амбітний проєкт такого типу у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Time.

За словами прем'єр-міністра ОАЕ Мохаммеда бін Рашида аль Мактума, нова система дозволить зробити законотворчий процес швидшим і точнішим. «Ця нова законодавча система, заснована на штучному інтелекті, змінить те, як ми створюємо закони», – сказав шейх Мохаммед. «Це гарантує, що наша законодавча база залишається конкурентоспроможною в усьому світі, але пристосована до шляху розвитку нашої країни», – цитує його слова babl.ai.

Минулого тижня уряд уже схвалив створення спеціального органу – Офісу регуляторного інтелекту, який відповідатиме за впровадження ІІ у сферу правотворчості.

Очікується, що штучний інтелект дозволить пришвидшити створення законів на 70%. Для цього планується сформувати масштабну базу даних, яка охоплюватиме всі федеральні та місцеві закони, судові рішення та інформацію з державних сервісів. ШІ аналізуватиме ці дані, щоб самостійно пропонувати зміни до законодавства та оцінювати їх вплив на економіку та суспільство.

Дослідники зазначають: досі жодна країна не використовувала ШІ саме для активного переписування законів. У світі його застосовують в основному як інструмент для допомоги – для аналізу чи оптимізації. Проте експерти попереджають і про ризики. ШІ може генерувати нестабільні чи навіть вигадані відповіді.

Оксфордський дослідник Вінсент Штраб наголошує: хоча ідея має вигляд перспективної, повністю покладатися на машини у питанні законодавства – небезпечно.

Нагадаємо, у Великій Британії нещодавно випробувано перший у світі рідинний ракетний двигун, цілком спроєктований штучним інтелектом. 

Читайте також:

Теги: закон ОАЕ штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

HiTech

У ОАЕ нові закони створюватимуться за допомогою штучного інтелекту
У ОАЕ нові закони створюватимуться за допомогою штучного інтелекту
Ключі не потрібні: з'явився перший дверний замок, що «читає» вени господаря
Ключі не потрібні: з'явився перший дверний замок, що «читає» вени господаря
Південна Корея взялась посилено інвестувати у виробництво чіпів, аби завадити Трампу
Південна Корея взялась посилено інвестувати у виробництво чіпів, аби завадити Трампу
Nvidia заявила про початок виробництва суперкомп’ютерів зі штучним інтелектом у США
Nvidia заявила про початок виробництва суперкомп’ютерів зі штучним інтелектом у США
У Китаї за дивних обставин померла низка провідних вчених у галузі ШІ
У Китаї за дивних обставин померла низка провідних вчених у галузі ШІ
170 корів під наглядом роботів. В Австрії працює ферма без людей (відео)
170 корів під наглядом роботів. В Австрії працює ферма без людей (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
50K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
21K
Помер Папа Римський Франциск
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua