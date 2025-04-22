Нацбанк оцінив фінансову грамотність українських підлітків: результати невтішні

100% правильні відповіді на всі запитання-кейси, що були представлені в опитуванні, не надав жоден підліток

Українські підлітки мають початковий рівень фінансової грамотності, це підтвердило дослідження. Про це повідомляє НБУ, передає «Главком».

Дослідження продемонструвало, що середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання серед підлітків становить 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання.

Найкращі результати під час дослідження показали учні з Дніпропетровської (57,4%), Івано-Франківської (53,7%) областей та міста Києва (50,4%). Найгірші – в Кіровоградській (37,4%), Миколаївській (39,7%) та Чернівецькій (41,4%) областях.

Дівчата мають кращі результати (47,4%), порівняно з хлопцями (45,6%). Показники міських та сільських школярів становлять 48% і 40% відповідно.

інфографіка: НБУ

При цьому, 100% правильні відповіді на всі запитання-кейси, що були представлені в опитуванні, не надав жоден підліток.

Дослідження проводили фахівці Українського інституту соціальних досліджень імені О. Яременка у квітні 2024 року. Вибірку учасників аналізу формували працівники Державного наукової установи «Інститут освітньої аналітики».

У ході роботи спеціалісти протестували понад 3 тис. учнів віком від 14 до 17 років із 19 областей України та міста Києва.

Раніше український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) представив переклад мінізвіту PISA-2022 «Формування фінансової грамотності учнівства: роль батьківства й соціально-економічних передумов».

Дослідження показало, що 18% підлітків не досягли базового рівня фінансової грамотності, що означає їхню неспроможність застосовувати знання у реальних життєвих ситуаціях. Водночас обговорення економічних новин чи сімейного бюджету залишається рідкісним явищем, що може свідчити про нестачу фінансового виховання у сім’ях.

Водночас у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який передбачає регулювання обігу енергетичних напоїв. Ініціаторами стали народні депутатки Олена Вінтоняк та Марія Мезенцева-Федоренко. Законопроєкт направлений на посилення контролю за продажем і споживанням енергетичних напоїв серед молоді.