Скільки знадобиться на відбудову України після війни? Шмигаль назвав шокуючу суму

Україна сподівається на допомогу партнерів у відновленні України

За попередніми розрахунками на відновлення України після війни потрібно $565 млрд. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі із очільниками урядів Польщі, Словенії та Чехії, а також віцепрем'єр-міністром Польщі.

«Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України складають $565 млрд. Це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу держави. Власне, це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу – і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів», – сказав Шмигаль.

«Ми будемо працювати над тим, аби кошти та майно Росії за кордоном були арештовані. Ми віримо, що країни-партнери так само долучаться до цього масштабного плану», – додав голова уряду України.

Нагадаємо, 15 березня до Києва прибули прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії.

У польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, і про нього поінформовані голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.