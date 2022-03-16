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    Економіка та фінанси

    Скільки знадобиться на відбудову України після війни? Шмигаль назвав шокуючу суму

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з очільниками урядів Польщі, Словенії та Чехії - Скільки знадобиться на відбудову України після війни? Шмигаль назвав шокуючу суму
    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з очільниками урядів Польщі, Словенії та Чехії

    Україна сподівається на допомогу партнерів у відновленні України

    За попередніми розрахунками на відновлення України після війни потрібно $565 млрд. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі із очільниками урядів Польщі, Словенії та Чехії, а також віцепрем'єр-міністром Польщі.

    «Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України складають $565 млрд. Це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу держави. Власне, це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу – і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів», – сказав Шмигаль.

    «Ми будемо працювати над тим, аби кошти та майно Росії за кордоном були арештовані. Ми віримо, що країни-партнери так само долучаться до цього масштабного плану», – додав голова уряду України.

    Нагадаємо, 15 березня до Києва прибули прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії.

    У польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, і про нього поінформовані голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.

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    Теги: росія війна Україна майно Денис Шмигаль #stoprussia
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    Скільки знадобиться на відбудову України після війни? Шмигаль назвав шокуючу суму