НАЗК склало список на націоналізацію майна РФ в Україні: всього 21 компанія

Фінально список з компаній, які мають бути націоналізовані, затверджує Рада національної безпеки та оборони і вводить у дію своїм указом президент

Національне агентство з питань запобігання корупції склало список із 21 компаній, якими в Україні володіє держава Росія, і які будуть націоналізовані, а їхнє майно – примусово вилучене. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив голова НАЗК Олександр Новіков.

У списку на націоналізацію, сформованому НАЗК, зокрема, «Промінвестбанк» і «Сбєрбанк», «Енергомашспецсталь», «Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України», «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія», «Газпром збут Україна», «Южніігіпрогаз», 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту.

«Це ті підприємства, які будуть націоналізовані на користь України відповідно до закону, прийнятого 3 березня. Я впевнений, що це не останній випадок вилучення на користь України майна в держави, яка веде агресивну війну з Україною», – підкреслив Олександр Новіков.

Технічно, за його словами, процес відбуватиметься наступним чином: корпоративні права в цих підприємствах будуть передані державі Україна, і управління буде здійснюватися спеціальним підприємством, визначеним урядом України.

«Фактично, не саме майно буде передаватися, а власність на підприємства, на які оформлено це майно», – пояснив голова НАЗК.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» починає націоналізацію російських вагонів.

Також зараз ВР готує законопроект про націоналізацію активів росіян і колаборантів.