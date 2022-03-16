Британські спецслужби займуться пошуком активів Путіна в країні

Британські правоохоронці будуть шукати активи не тільки російських, але і білоруських громадян, які потрапили під санкції

Усі активи глави країни-агресора, які знайдуть у Великій Британії, можуть конфіскувати

Пошук лондонських активів президента РФ Володимира Путіна доручено британському Національному агентству по боротьбі зі злочинністю за підтримки розвідслужб Королівства. Якщо такі активи будуть виявлені, їх можуть конфіскувати, повідомляє The Telegraph.

У британських спецслужбах створена спеціальна міжвідомча група з клептократії. Її фахівці шукатимуть гроші Путіна і його наближених. Раніше в уряді Великобританії повідомляли про намір створити цільову групу експертів, які працюватимуть над пошуком активів росіян, які потрапили під санкції в країні.

За даними уряду, майно могло реєструватися на підставних осіб через ланцюжки офшорних компаній. У Національному агентстві по боротьбі зі злочинністю підтвердили, що до групи увійдуть його співробітники. При цьому вони будуть шукати активи не тільки російських, але і білоруських громадян, які потрапили під санкції.

Як повідомлялось, попри загальне бойкотування Росії частин світових брендів продовжують вести економічну діяльність на території країни-агресорки. Їх перелік можна подивитися тут.