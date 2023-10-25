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Польща призначила нового посла в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польща призначила нового посла в Україні
Ярослав Гузи стане послом Республіки Польща в Україні
фото: gov.pl

Наказ про призначення Ярославу Гузи вручив міністр закордонних справ Збігнєв Рау

Новим послом Польщі в Україні стане 68-річний історик і журналіст Ярослав Гузи. Про це інформує «Укрінформ».

Наказ про призначення Ярославу Гузи вручив міністр закордонних справ Збігнєв Рау.

Крім того, Рау вручив накази про призначення послам у В’єтнамі, Боснії й Герцеговині та Анголі.

Ярослав Гузи – за освітою історик і соціолог, а за часів комуністичного режиму він активно протистояв владі, за що був інтернований. На початку 90-х він був радником міністра оборони, а згодом займався підприємницькою діяльністю. Його дружина – відома польська журналістка, генеральний директор телеканалу «Белсат» Агнєшка Ромашевська-Гузи.

Про плани призначення Гузи послом в Україні у березні повідомляв Rmf24.

На посаді посла Польщі в Україні Ярослав Гузи змінить Бартоша Ціхоцького, який обіймає її з лютого 2019 року.

Ціхоцький був єдиним послом з країн ЄС, який залишився в Києві 24 лютого 2022-го, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Раніше повідомлялося, що Польща завершила підрахунок усіх голосів на парламентських виборах, перше місце зайняла правляча партія «Право і справедливість». 

Нагадаємо, польська валюта реагує на попередні результати парламентських виборів. Вже за ніч злотий зміцнився як по відношенню до долара, так і до євро. У наступні години рух стає все більш помітним. 

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Теги: Польща дружина журналіст міністр Україна

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