Польща призначила нового посла в Україні
Наказ про призначення Ярославу Гузи вручив міністр закордонних справ Збігнєв Рау
Новим послом Польщі в Україні стане 68-річний історик і журналіст Ярослав Гузи. Про це інформує «Укрінформ».
Наказ про призначення Ярославу Гузи вручив міністр закордонних справ Збігнєв Рау.
Крім того, Рау вручив накази про призначення послам у В’єтнамі, Боснії й Герцеговині та Анголі.
Ярослав Гузи – за освітою історик і соціолог, а за часів комуністичного режиму він активно протистояв владі, за що був інтернований. На початку 90-х він був радником міністра оборони, а згодом займався підприємницькою діяльністю. Його дружина – відома польська журналістка, генеральний директор телеканалу «Белсат» Агнєшка Ромашевська-Гузи.
Про плани призначення Гузи послом в Україні у березні повідомляв Rmf24.
На посаді посла Польщі в Україні Ярослав Гузи змінить Бартоша Ціхоцького, який обіймає її з лютого 2019 року.
Ціхоцький був єдиним послом з країн ЄС, який залишився в Києві 24 лютого 2022-го, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Раніше повідомлялося, що Польща завершила підрахунок усіх голосів на парламентських виборах, перше місце зайняла правляча партія «Право і справедливість».
Нагадаємо, польська валюта реагує на попередні результати парламентських виборів. Вже за ніч злотий зміцнився як по відношенню до долара, так і до євро. У наступні години рух стає все більш помітним.
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