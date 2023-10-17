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Вибори у Польщі: стали відомі результати підрахунку усіх голосів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибори у Польщі: стали відомі результати підрахунку усіх голосів
«Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Лівиця» отримують шанс сформувати уряд
фото: rmf24.pl

Вирішальну перевагу у верхній палаті отримала опозиція, представлена ​​66 сенаторами

Польща завершила підрахунок усіх голосів на парламентських виборах, перше місце зайняла правляча партія «Право і справедливість». Про це стало відомо із результатів голосування на виборах.

Відповідно до результатів виборів:

  • керівна партія «Право і справедливість» набрала 35,38% голосів
  • опозиційна «Громадянська коаліція» – 30,70%,
  • далі – «Третій шлях» (14,40%),
  • «Лівиця» (8.61%) і крайня права і антиукраїнська «Конфедерація» (7,16%).

Таким чином, «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Лівиця» отримують шанс сформувати уряд.

Як повідомляє RMF24, «Право і справедливість» втратить більше десятка місць у Сенаті, де і за попередньої каденції не мала більшості. Так, партія отримає 34 місця, тоді як за цього скликання вона мала 48 представників.

Таким чином, вирішальну перевагу у верхній палаті отримала опозиція, представлена ​​66 сенаторами.

Як зазначається, блок «Громадянська коаліція», ймовірно, отримає 44 місця і стане найбільшою фракцією у верхній палаті. «Лівиця» може отримати дев’ять місць, а «Третій шлях» - вісім. Ще п’ять сенаторів здобули підтримку виборців, балотуючись у рамках «сенатського пакту» між «Громадянською коаліцією», «Лівицею» і «Третім шляхом».

Нагадаємо, польська валюта реагує на попередні результати парламентських виборів. Вже за ніч злотий зміцнився як по відношенню до долара, так і до євро. У наступні години рух стає все більш помітним. Про це пише money.pl.

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Теги: коаліція Польща вибори

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