Польща зацікавлена поглинути українських біженців

Марек Будіш пояснив, яку стратегію його країна має щодо українських біженців

Марек Будіш, польський журналіст і автор публікацій, присвячених геополітиці та міжнародним відносинам, в інтерв’ю «Західному фронту» розповів про стратегію його країни щодо українських біженців.

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На його думку, серйозних проблем з інтеграцію українців, котрі приїжджають до Польщі, немає. Будіш підкреслив, що відсутність бар'єрів пояснюється ступенем культурної, мовної близькості, певної емоційності, певного світу цінностей.

«Насправді на суспільному рівні, як видається, ми доволі подібні. Це, до речі, є причиною, чому, наприклад, велика частина українців, які приїхали до Польщі, ще працює в Польщі, а не їде до Німеччини чи Італії, де умови заробітку кращі», – заявив експерт.

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Марек Будіш зазначив, що проблеми будуть завжди, але, додав аналітик, вони не вони повинні домінувати у взаємних відносинах. На думку журналіста, краще розуміння один одного та взаємних умов виключить спокусу примусити до якогось рішення з іншої сторони.

Польський журналіст розповів, що в Польщі є думка, що надання військової допомоги Україні зобов'язує її відмовитися від власних інтересів. З цієї причини, за словами експерта, його країні необхідно сформувати керівний комітет, бажано на президентському рівні з владою, що буде регулярно зустрічатися і на стратегічному рівні.

«Має бути чіткий сигнал для державної адміністрації як з польського, так і з українського боку, що є політична воля йти в певному напрямку і що, відповідно, не буде згоди на дії, які мають характер, назвемо так, стрибкоподібний. Наприклад, польські прикордонники не дозволять собі поводитися неналежним чином стосовно українських громадян. А це, на жаль, здається, характерною практикою», – зазначає Будіш.

Експерт впевнений, що потрібно будувати стратегічний діалог на найвищому рівні, але, додав він, обидві сторони повинні знати, що вони хочуть рухатися в певному напрямку.