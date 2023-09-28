Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща зацікавлена поглинути українських біженців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Польща зацікавлена поглинути українських біженців
Проблем з інтеграцію українців, котрі приїжджають до Польщі, немає
фото з відкритих джерел

Марек Будіш пояснив, яку стратегію його країна має щодо українських біженців

Марек Будіш, польський журналіст і автор публікацій, присвячених геополітиці та міжнародним відносинам, в інтерв’ю «Західному фронту» розповів про стратегію його країни щодо українських біженців.

На його думку, серйозних проблем з інтеграцію українців, котрі приїжджають до Польщі, немає. Будіш підкреслив, що відсутність бар'єрів пояснюється ступенем культурної, мовної близькості, певної емоційності, певного світу цінностей.

«Насправді на суспільному рівні, як видається, ми доволі подібні. Це, до речі, є причиною, чому, наприклад, велика частина українців, які приїхали до Польщі, ще працює в Польщі, а не їде до Німеччини чи Італії, де умови заробітку кращі», – заявив експерт.

Марек Будіш зазначив, що проблеми будуть завжди, але, додав аналітик, вони не вони повинні домінувати у взаємних відносинах. На думку журналіста, краще розуміння один одного та взаємних умов виключить спокусу примусити до якогось рішення з іншої сторони.

Польський журналіст розповів, що в Польщі є думка, що надання військової допомоги Україні зобов'язує її відмовитися від власних інтересів. З цієї причини, за словами експерта, його країні необхідно сформувати керівний комітет, бажано на президентському рівні з владою, що буде регулярно зустрічатися і на стратегічному рівні.

«Має бути чіткий сигнал для державної адміністрації як з польського, так і з українського боку, що є політична воля йти в певному напрямку і що, відповідно, не буде згоди на дії, які мають характер, назвемо так, стрибкоподібний. Наприклад, польські прикордонники не дозволять собі поводитися неналежним чином стосовно українських громадян. А це, на жаль, здається, характерною практикою», – зазначає Будіш.

Експерт впевнений, що потрібно будувати стратегічний діалог на найвищому рівні, але, додав він, обидві сторони повинні знати, що вони хочуть рухатися в певному напрямку.

Читайте також: Частина поляків вороже налаштована до українців: названі причини
Теги: Україна біженці Польща журналіст

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай продовжує своє протистояння з США
Чому без Китаю не було б війни в Україні і чим це все обернеться?
30 серпня, 17:39
Росія продовжує інформаційні атаки проти України
«Агресивні» пігулки і нагороди ЗСУ на eBay. Як працює російська фабрика фейків
20 вересня, 17:51
Монета НБУ є законним платіжним засобом в Україні
НБУ показав неймовірні монети випуску України та Польщі: тираж усього 10 тис. (фото)
31 серпня, 13:08
У новий пакет допомоги від Німеччини увійшли 10 бойових танків Leopard
Німеччина передала Україні нову партію танків Leopard, радар та безпілотники
30 серпня, 21:21
Папське представництво у Ватикані наголошує, що понтифік Франциск «не розповсюджує імперіалістичних ідей»
Папа Римський підігрує Путіну? Чому обурилися українці
29 серпня, 14:45
МЗС анонсувало розмову Зеленського та Ердогана
МЗС анонсувало розмову Зеленського та Ердогана
4 вересня, 19:55
У 2024 році буде близько 10 млрд. грн додаткових коштів, які Україна може за рахунок нового податку на чистий процентний прибуток спрямувати на армію
Рада знайшла нове джерело фінансування армії
1 вересня, 19:13
У Німеччині чоловік скинув з мосту дитину з України
У Німеччині чоловік скинув з мосту дитину з України
1 вересня, 20:52
Дмитро Кулеба: Генасамблея ООН буде традиційно насиченою та напруженою
Кулеба назвав три пріоритети України на Генасамблеї ООН
7 вересня, 00:59

Соціум

Польща зацікавлена поглинути українських біженців
Польща зацікавлена поглинути українських біженців
Падіння ракети в Пшевудові: польський генпрокурор розповів, кому належала зброя
Падіння ракети в Пшевудові: польський генпрокурор розповів, кому належала зброя
Яка армія, така і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)
Яка армія, така і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)
«Знищимо стільки українців, скільки потрібно»: Губарєв назвав реальну мету війни
«Знищимо стільки українців, скільки потрібно»: Губарєв назвав реальну мету війни
Станції метро у Росії перетворюються на бомбосховища – ЗМІ
Станції метро у Росії перетворюються на бомбосховища – ЗМІ
У Росії масштабний збій в аеропортах
У Росії масштабний збій в аеропортах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Військовий психолог Андрій Козінчук: Треба рятувати не шлюб, треба рятувати себе
33K
Воїни «Азов» під час штурму позицій взяли у полон окупантів, серед них командир
29K
Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони
22K
Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін
20K
Кадиров ледь говорить: як Кремль намагається приховати стан глави Чечні (відео)
20K
Яка армія, така і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)

Новини

Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження
Сьогодні, 17:08
На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 05:00
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Вчора, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту