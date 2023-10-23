Справа про держраду журналіста Муравицького: суд ухвалив нове рішення

Муравицький вийшов на відеозв’язок із судом, а також надав документи про те, що він отримав у Фінляндії політичний притулок

Апеляційний суд скасував ухвалу про оголошення журналіста Муравицького в міжнародний розшук



Апеляційний суд Житомирської області скасував ухвалу Корольовського райсуду Житомира про оголошення у міжнародний розшук обвинувачуваного в державній зраді журналіста Василя Муравицького та взяття його під варту. Про це повідомив прокурор Вадим Левченко в коментарі «Укрінформу».

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«В ухвалі суду йшлося про оголошення Муравицького в міжнародний розшук, а другим пунктом було застосувати до нього тримання під вартою. Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, оскаржується в апеляційній інстанції лише тримання під вартою і воно вже далі касаційному оскарженню не підлягає. А суд апеляційної інстанції вирішив два питання і трохи вийшов за межі своєї компетенції. Це нестандартна ситуація, вона не врегульована конкретно, але практика Верховного суду передбачає, що коли судом постановляються ухвали, які взагалі ніде не передбачені, то вони скасовуються. Тут ідеться про скасування ухвали щодо оголошення в міжнародний розшук», – зазначив Левченко.

За його словами, прокуратура може оскаржити в касаційній інстанції рішення апеляційного суду щодо скасування ухвали про оголошення Муравицького в міжнародний розшук. Утім, як зауважив Левченко, постає питання про доцільність такого оскарження з огляду на те, що Муравицький вийшов на відеозв’язок із судом, а також надав документи про те, що він отримав у Фінляндії політичний притулок.

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На судовому засіданні в понеділок, 23 жовтня, Муравицький заявив клопотання про відвід колегії суддів Корольовського райсуду, яка розглядає його справу. Обвинувачуваний апелював до того, що вона порушує принцип неупередженості та ігнорує розгляд його клопотань.

Корольовський райсуд задовольнив заяву обвинувачуваного про відвід колегії суддів. У подальшому цю справу передадуть на автоматичний розподіл для формування нової колегії.

Як повідомлялося, у серпні 2017 року СБУ викрила житомирського журналіста та блогера Василя Муравицького, який публікував антиукраїнські матеріали на російських сайтах. Його обвинуватили у державній зраді. Спочатку він перебував під вартою, проте надалі йому поступово послаблювали запобіжний захід.

Відповідно до інформації Держприкордонслужби, Муравицький 10 червня 2021 року залишив територію України і виїхав до Фінляндії, де перебуває зараз. На час виїзду з країни до нього був застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Наприкінці серпня суд оголосив у міжнародний розшук журналіста-блогера Муравицького.