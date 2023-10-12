Польща проведе найбільші в Європі навчання сухопутних військ

Ці навчання стануть наймасштабнішими на східному фланзі НАТО за останні 10 років

У Польщі наступному року відбудуться найбільші навчання сухопутних військ в Європі під назвою Dragon-24, в яких візьмуть участь понад 20 тис. військовослужбовців з різних країн НАТО. Про це повідомив новопризначений начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула, передає «Укрінформ».

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За його словами, Dragon-24 будуть найбільшими в Європі навчаннями сухопутних військ наступного року.

«Загалом в них візьмуть участь близько 20 тис. осіб: 15 тис. військовослужбовців польської армії та 5 тис. військовослужбовців з окремих країн НАТО, у першу чергу США та Великої Британії», – зазначив Кукула.

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Напередодні президент Польщі Анджей Дуда призначив Кукулу начальником ГШ ЗС Польщі замість Раймунда Анджейчака, який подав у відставку з цієї посади.

У навчаннях Dragon-24 мають взяти участь підрозділи сухопутних військ ЗС Польщі, США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Туреччини, Словенії та Албанії. Ці навчання стануть наймасштабнішими на східному фланзі НАТО за останні понад 10 років.

Раніше повідомлялося, що НАТО готується провести весною 2024 року найбільші спільні командні навчання з часів холодної війни. Планується, що понад 40 тисяч військовослужбовців відпрацьовуватимуть відбиття російської агресії проти одного з членів Альянсу.