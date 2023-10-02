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Кабмін повідомив, куди переселенцям звертатись для пошуку роботи

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кабмін повідомив, куди переселенцям звертатись для пошуку роботи
Працевлаштування – це важливий фактор інтеграції у приймаючі громади
фото: УВКБ ООН/Вікторія Андрієвська

Для ВПО передбачені декілька вариіантів, які суттєво спростять пошук роботи

Мінреінтеграції розповіло внутрішнім переселенцям, куди звертатися, аби пришвидшити працевлаштування на новому місці.

Міністерство зазначило, що для ВПО наявність роботи – це важливий фактор інтеграції у приймаючі громади. В першу чергу варто звернути увагу на Єдиний портал вакансій Державного центру зайнятості, де зібрано близько 60 тисяч актуальних вакансій по всій країні.

В областях також діють ради ВПО та Координаційні центри підтримки цивільного населення – вони всебічно допомагають переселенцям інтегруватися у нові громади.

Допомогу з пошуком роботи надають і місцеві центри зайнятості, де консультують щодо працевлаштування, професійного навчання чи перенавчання, супроводжують на всіх етапах пошуку роботи. З інформацією про необхідні документи та процес реєстрації ВПО у відділеннях Державного центру зайнятості можна ознайомитись за посиланням.

Ще одним варіантом є урядова програма «єРобота» – внутрішні переселенці можуть отримати гранти, скориставшись програмами «Власна справа» чи «Гранти на створення або розвиток власного бізнесу». Дізнатися про умови програм можна за посиланням.

Нагадаємо, заступник міністра економіки Олексій Соболєв розповів, що для повернення біженців планується розвиток освіти та медицини, а також програми забезпечення житлом. За його словами, влада планує відновити зруйновані лікарні, забезпечити їх якісним обладнанням та впроваджувати сучасні методи діагностики й лікування.

Також ми писали, що нерідко біженці з України зустрічають недружнє ставлення у Європі. Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук дала декілька порад, які допоможуть правильно на це реагувати. Як відзначає політикиня, останнім часом ЗМІ пишуть про окремі випадки недружнього відношення до українців, котрі знайшли в Європі тимчасовий прихисток від війни. Йдеться про побутові прояви. Також є випадки, коли окремі політики намагаються використати певні недружні до українців наративи у внутрішньополітичних цілях.

Теги: переселенці документи навчання робота

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