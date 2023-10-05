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Нобелівський лауреат з фізики перекаже гроші зі своєї премії на допомогу Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Нобелівський лауреат з фізики перекаже гроші зі своєї премії на допомогу Україні
Ференц Крауш планує пожертвувати гроші зі своєї премії благодійній організації
фото: Getty Images

Ференц Крауш заснував ініціативу Science4People для допомоги Україні

Дослідник, першопроходець у галузі аттофізики та нобелівський лауреат з фізики 2023 року, Ференц Крауш, планує пожертвувати гроші зі своєї премії благодійній організації, яку він заснував минулого року для допомоги Україні. Про це він розповів німецькому радіо Deutschlandfunk.

«Близько півтора року тому на тлі жахливих подій в Україні я заснував асоціацію Science4People і з того часу докладаю зусиль у цій асоціації, постійно говорю з науковою спільнотою, щоби нашими пожертвами, нашою діяльністю ми підтримали проєкти на заході України, де ми працюємо разом з гуманітарними організаціями. Я направляю грошову частину призових у цю Асоціацію», – сказав лауреат.

Він зауважив, що так було з минулорічною премією Вольфа з фізики та нагородою Фонду BBVA Frontiers of Knowledge Awards.

Ференц Крауш заснував ініціативу Science4People невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Science4People співпрацює з українськими громадами та некомерційними організаціями, щоб надати школярам можливості навчання, а також працює на міжнародному рівні, щоб допомагати українським студентам безоплатно навчатися у вишах за кордоном.

Серед проєктів, які вже реалізовуються – спорудження нової інфраструктури для початкової школи в селі Бакоша Закарпатської області, де розмістили внутрішніх біженців і 300 учнів потребують додаткових ресурсів для навчання, а внутрішні переселенці кращих умов для розміщення.

Також у жовтні 2023 року організація розпочала проєкт SKOLA+. Його мета – допомогти учням двох сільських закарпатських шкіл «подолати прогалини в навчанні, спричинені війною та пандемією COVID-19» за допомогою сучасніших методів та програм навчання та низки безкоштовних занять.

Нагадаємо, 3 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії у галузі фізики. Ними стали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє. 

Зазначається, що П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє своїми експериментами дали нові інструменти для дослідження світу електронів всередині атомів і молекул. Вони продемонстрували спосіб створення надзвичайно коротких імпульсів світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, у яких електрони рухаються або змінюють енергію.

Теги: гроші радіо навчання Нобелівська премія

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