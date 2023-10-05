Нобелівський лауреат з фізики перекаже гроші зі своєї премії на допомогу Україні

Ференц Крауш заснував ініціативу Science4People для допомоги Україні

Дослідник, першопроходець у галузі аттофізики та нобелівський лауреат з фізики 2023 року, Ференц Крауш, планує пожертвувати гроші зі своєї премії благодійній організації, яку він заснував минулого року для допомоги Україні. Про це він розповів німецькому радіо Deutschlandfunk.

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«Близько півтора року тому на тлі жахливих подій в Україні я заснував асоціацію Science4People і з того часу докладаю зусиль у цій асоціації, постійно говорю з науковою спільнотою, щоби нашими пожертвами, нашою діяльністю ми підтримали проєкти на заході України, де ми працюємо разом з гуманітарними організаціями. Я направляю грошову частину призових у цю Асоціацію», – сказав лауреат.

Він зауважив, що так було з минулорічною премією Вольфа з фізики та нагородою Фонду BBVA Frontiers of Knowledge Awards.

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Ференц Крауш заснував ініціативу Science4People невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Science4People співпрацює з українськими громадами та некомерційними організаціями, щоб надати школярам можливості навчання, а також працює на міжнародному рівні, щоб допомагати українським студентам безоплатно навчатися у вишах за кордоном.

Серед проєктів, які вже реалізовуються – спорудження нової інфраструктури для початкової школи в селі Бакоша Закарпатської області, де розмістили внутрішніх біженців і 300 учнів потребують додаткових ресурсів для навчання, а внутрішні переселенці кращих умов для розміщення.

Також у жовтні 2023 року організація розпочала проєкт SKOLA+. Його мета – допомогти учням двох сільських закарпатських шкіл «подолати прогалини в навчанні, спричинені війною та пандемією COVID-19» за допомогою сучасніших методів та програм навчання та низки безкоштовних занять.

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Нагадаємо, 3 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії у галузі фізики. Ними стали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє.

Зазначається, що П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє своїми експериментами дали нові інструменти для дослідження світу електронів всередині атомів і молекул. Вони продемонстрували спосіб створення надзвичайно коротких імпульсів світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, у яких електрони рухаються або змінюють енергію.