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НАТО готує найбільші військові навчання з часів холодної війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАТО готує найбільші військові навчання з часів холодної війни
Навчання пройдуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії
фото ілюстративне

Крім країн-членів НАТО участь у навчаннях візьме і Швеція

НАТО готується провести весною 2024 року найбільші спільні командні навчання з часів холодної війни. Планується, що понад 40 тисяч військовослужбовців відпрацьовуватимуть відбиття російської агресії проти одного з членів Альянсу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на представників НАТО.

Навчання будуть називатися «Стійкий захисник», їхня мета – моделювання потенційних маневрів проти противника, створеного на зразок коаліції на чолі з Росією. За словами співрозмовників видання, вони включатимуть від 500 до 700 повітряних бойових вильотів, понад 50 кораблів та близько 41 тисячі військовослужбовців.

Зазначається, що навчання є першими з погляду технічних можливостей: вони використовують реальні географічні дані для створення більш реалістичних сценаріїв для військ.

Крім країн-членів НАТО, візьме участь також Швеція, чия заявка на вступ ще не ратифікована Туреччиною та Угорщиною.

Навчання пройдуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії у лютому та березні і є частиною нової стратегії, згідно з якою Альянс проводитиме два великі навчання щороку замість одних.

За словами представників НАТО, навчання також розглядаються як ключова частина демонстрації Москві того, що Альянс готовий до боротьби.

Нагадаємо, триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Теги: Швеція НАТО військові навчання

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