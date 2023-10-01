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Повітряна тривога та вибухи в містах України: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Повітряна тривога та вибухи в містах України: головне за ніч
У низці областей вночі було оголошено повітряну тривогу.
фото: Getty Images

Вночі 1 жовтня у Харкові пролунали щонайменше два вибухи

Сьогодні вночі в містах України лунали вибухи. Проросійський експрем'єр Словаччини йде до перемоги на виборах. Сенат США не відмовляється від допомоги Україні. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 1 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Повітряна тривога

У низці областей вночі було оголошено повітряну тривогу. Кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів в Одесі. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників, зокрема й в Одеській області.

Згодом міський голова Харкова, повідомив, що місто перебуває під ракетним ударом. У Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у низці областей: Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій.

Кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи в Запоріжжі. Два вибухи пролунали в Снігурівці на Миколаївщині.

Сенат США про підтримку України

30 вересня палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України. Проте Сенат США не відмовляється від допомоги Україні. Демократи вважають безперервну допомогу Україні своєю головною метою.

Сенаторка Емі Клобушар зазначила, що переговори щодо допомоги будуть проведені в рамках додаткового запиту.

«Я вважаю, що є група республіканців, які підтримують Україну. Великий випробувальний камінь полягатиме в тому, що відбудеться з додатковим запитом і що відбудеться в наступні кілька тижнів», – сказала вона.

Річард Блюменталь запевнив, що буде зроблено все можливе, щоб забезпечити безперервну допомогу Україні. Він вважає, що це цілком реально.

Вибори в Словаччині

У Словаччині відбулися парламентські вибори. Екзитполи показали, що в них перемогла ліберальна проєвропейська партія «Прогресивна Словаччина», яка випередила проросійську партію Роберта Фіцо SMER-SD. Партія «Прогресивна Словаччина» виступала за підтримку України та, ймовірно, буде відстоювати ліберальну лінію в межах Європейського Союзу. Фіцо ж обіцяв припинити військові поставки в Україну й прагнути до мирних переговорів.

Проте після підрахунку 90% бюлетенів з виборчих округів лідером стала проросійська партія Роберта Фіцо. 

За результатами екзитполів, «Прогресивна Словаччина» вважалася переможцем, але прогнози двох словацьких новинних сайтів на основі результатів у 90% округів показали партію Роберта Фіцо переможцем з відривом приблизно в 5-6 відсотків.

Однак жодна з партій не наближається до того, щоб отримати більшість самостійно, тож повинна буде об’єднуватися в коаліцію з кількома меншими партіями.

Велика Британія направить своїх військових до України

Міністр оборони Великої Британії провів переговори з керівництвом армії про перенесення навчання українських військових в Україну. Британські військові вперше прибудуть до України, щоб навчати українських військових. 

«Я вважаю, що зараз є можливість принести більше речей в Україну – не лише навчання, ми також бачимо, як BAE розпочинає там виробництво. Мені дуже хочеться, щоб інші британські компанії також робили свій внесок. Тож, я думаю, що ми зробимо крок до навчання та виробництва в Україні», – розповів Шаппс.

Міністр оборони Великої Британії також розповів, що він розмовляв з президентом Володимиром Зеленським про те, як Військово-морські сили Великої Британії можуть допомогти в захисті суден від атак Росії в Чорному морі.

Теги: вибори переговори Європейська партія місто Сенат США навчання фінансування Велика Британія військові Миколаїв Словаччина тривога

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