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США відрожують шпигунський проект часів холодної війни – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США відрожують шпигунський проект часів холодної війни – Reuters
США вкладає більше коштів у підводне шпигування за Китаєм
фото з відкритих джерел

США відновлюють шпигунську програму підводних човнів часів холодної війни, щоб протистояти Китаю

Військово-морські сили (ВМС) США відроджують шпигунську програму підводних човнів часів холодної війни, щоб протистояти можливій військово-морській загрозі з боку Китаю. Про це пише Reuters.

Відродження багатомільярдної програми, відомої як «Інтегрована система підводного спостереження» (IUSS), відбувається на тлі того, що Китай активізує військові навчання навколо Тайваню, посилюючи побоювання щодо потенційного конфлікту.

Проект реконструкції IUSS включає модернізацію існуючої в Америці мережі підводних акустичних шпигунських кабелів і оснащення флоту новітніми датчиками і підводними мікрофонами. Це кроки, спрямовані на підвищення здатності військових шпигувати за своїми супротивниками.

Найбільш інноваційною зміною в системі океанічної розвідки ВМС є інвестиції в нові технології для  глобалізації традиційних засобів морського спостереження. Початкова мережа фіксованих шпигунських кабелів, які пролягають у секретних місцях на дні океану, була розроблена для шпигування за радянськими підводними човнами сім десятиліть тому, кажуть троє джерел Reuters.

План ВМС включає розгортання флоту морських безпілотників для прослуховування ворожих кораблів; розміщення портативних датчиків «підводного супутника» на морському дні для пошуку підводних човнів; використання супутників для визначення місцезнаходження кораблів шляхом відстеження їхніх радіочастот; і використання програмного забезпечення, яке за допомогою штучного інтелекту аналізуватиме шпигунські дані.

Інформаційне агентство Reuters  розглянуло сотні контрактів ВМС. Ця експертиза виявила щонайменше 30 угод, пов’язаних із програмою стеження, підписаною протягом останніх трьох років з оборонними гігантами, а також низкою стартапів, які працюють над безпілотними морськими дронами та обробкою штучного інтелекту. Огляд Reuters даних відстеження суден і супутникових зображень також розкрив нові подробиці про таємну підводну прокладку кабелю ВМС.

Як пише Reuters, IUSS очолює ветеран морської розвідки, капітан Стефані Мур. Програма діє під командуванням підводних сил Тихоокеанського флоту США, очолюваних контр-адміралом Річардом Сейфом. Тим часом Китай працює над власною програмою морського шпигунства «Велика підводна стіна».

Раніше стало відомо, що громадяни КНР за останні роки понад сто разів проникали на військові бази США, видаючи себе за туристів. Зазначається, що подібні проникнення могли здійснюватися з метою перевірки методів безпеки на об'єктах.

Нагадаємо, китайські фахівці успішно випробували нову систему виявлення підводних човнів. Цей пристрій є першим у світі, заснованим на технології терагерцевих хвиль, пише газета South China Morning Post.

Випробування проводилися у Жовтому морі неподалік міста Далянь на північному сході країни. При цьому використовувалося штучне джерело звуку для імітації шуму, що розповсюджується під поверхнею води та викликає її вібрацію. Під час тестування пристрій зафіксував сигнал амплітудою від 10 до 100 нанометрів.

При цьому, як зазначають вчені, раніше вважалося, що подібні коливання неможливо розпізнати на тлі природного руху морських хвиль через їхню надмірну слабкість.

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Теги: інвестиції ветеран Китай військові технології навчання прослуховування США субмарина

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