Мова, НАТО, Крим та бізнес у Росії. Битва цитат Порошенка та Зеленського

Чи будуть повноцінні дебати, і досі важко спрогнозувати, але є можливість їх змоделювати

До другого туру виборів президента залишається 10 днів. Уже скоро Україна зробить свій «вирішальний вибір». Програми кандидатів зачіпають переважну більшість питань, але дослідження доводять: виборець їх не читає. Саме тому «Главком» зібрав висловлювання Петра Порошенка та Володимира Зеленського з приводу тем, які на слуху в українців. Що говорили та обіцяли кандидати у президенти стосовно зовнішнього курсу держави, внутрішньої політики, економіки і навіть свого бізнесу.

ЄС та НАТО

Порошенко: «Нічого важливішого для України, ніж вступ до НАТО та ЄС, немає». (2019)

«У 2024 році ми подамо заявку на вступ до Євросоюзу. Не маю жодного сумніву, що ми отримаємо і почнемо виконувати План дій щодо членства в НАТО». (2019)

Зеленський: «Я особисто як громадянин України за НАТО, але все-таки, щоб туди вступити, ми повинні пояснити людям, що від цього дійсно залежить безпека країни. Потрібно достукатися до кожної людини, яка живе на сході України – на заході про це вже всі знають, всі за курс до НАТО. Але цей курс обов'язково повинен бути обраний через референдум». (2019)

Мовне питання

Порошенко: «Я не був прихильником того, щоб його (закону про мову – «Главком») розгляд проходив напередодні виборчої кампанії. Я не хочу, щоб хтось спекулював на цій темі, оскільки мова – це точно не тема для спекуляцій. Стратегічний для України закон повинен бути точно позбавлений будь-якої кон’юнктури. Закон про українську мову має бути навіки, на століття, на покоління українців». (2018)

«Ось послання для жителів сходу України. Перша позиція: ми повинні зберегти Україну, ніхто не буде зазіхати на ваше право говорити російською мовою. Я сам російськомовний, і я вже багато разів говорив, що для мене абсолютно природно говорити російською мовою. Я готовий позмагатися з ким завгодно, написати диктант або твір». (2019)

Зеленський: «Якщо на Сході та в Криму люди хочуть говорити російською ‒ відчепіться. Відчепіться від них. Дайте їм можливість (говорити – «Главком») російською. Мова ніколи не ділитиме нашу рідну країну». (2014)

«Українська мова - державна мова. Країна і влада повинні підтримувати і розвивати російську мову і мови меншин. Не треба тиснути на інші мови, не треба тиснути на російську мову. Українська мова - чудова мова, коли нею говорять грамотно і красиво, це приголомшливо. Усі переходять на українську мову з великим задоволенням. Все буде. Всі будуть говорити українською мовою. У нас наступне покоління буде говорити все українською». (2019)

Війна на Донбасі

Порошенко: «Я впевнений у тому, що Україна як держава і я, як лідер цієї держави, робимо все можливе, щоб у нашій країні настав мир. Я роблю все можливе для того, щоб зупинити війну, щоб зупинити масове вбивство мирних громадян та військовослужбовців України». (2014)

«Я особисто як президент України і як верховний головнокомандувач є стовідсотковим оптимістом. Не можна перемагати в бою, якщо ти не віриш в перемогу. Все марно, якщо командир не здатен поставити завдання, забезпечити його виконання і знати, що він переможе. Ці закони працюють не лише на війні, але й в економіці також». (2019)

Зеленський: «Війну зупинити неможливо. У війні ти або програєш, або виграєш. Ми можемо перемогти. Дипломатією, економічним зростанням і реальним зміцненням армії». (2019)

«Перш за все, треба припинити вогонь. Просто припинити стріляти». (2019)

Повернення Криму

Порошенко: «Ні на які торги, ні на які підкилимні домовленості Україна ніколи не піде. І Крим буде повернуто Україні. Ми зробимо все можливе, щоб це було зроблено якнайшвидше, одразу ж після президентських виборів». (2019)

Зеленський: «Якщо ми переможемо, це буде перший крок з повернення Криму. Тому що я вважаю, що повернення Криму може бути тільки після того, як зміниться влада в Росії. Своїм прикладом, якщо ми змінимо владу, ми покажемо, що так може бути: нові приходять. А значить, можна і в них (у Росії – «Главком»). (2019)

Боротьба з олігархією

Порошенко: «Гарантую, що ніхто більше не потрапить в рейтинг «Форбс», знімаючи вершки з використання можливостей державних монополій, з традиційно-корупційного середовища в газовому секторі. Держава ні для кого не буде більше дійною коровою». (2015)

«Не може державна влада боротися з кимось конкретно. Я не збираюся цього робити і не підтримую, якщо це буде робити хтось інший, незалежно від того, хто це – Коломойський, Ахметов, Фірташ, Курченко (Ігор Коломойський, Рінат Ахметов, Дмитро Фірташ, Сергій Курченко – «Главком»). Де вони всі там зараз? За чотири роки, що минули, я показав, що жоден олігарх не може розраховувати на привілеї. Навпаки. Мене атакують деякі олігархи, які розповсюджують про мене неправдиві новини через ЗМІ». (2018)

Зеленський: «По-перше, вони (олігархи – «Главком») ніяк не повинні впливати на політичні процеси. Це жорстке правило. Вони не можуть впливати, вони не можуть купувати партії, це - кримінал. Друге, однозначно у олігархів не може бути жодного впливу на медіаресурси, жодного впливу на інформаційну атмосферу в країні. Так, вони власники каналів, але інформаційний блок у кожному ЗМІ не повинен їм підкорятися. Олігархи мають бути портфельними інвесторами. Третє, з олігархами треба розмовляти і піднімати питання з приводу коштів, які були виведені з нашої країни, щоб ці кошти поверталися в Україну». (2019)

«У них (олігархів – «Главком») величезна кількість підприємств. Якщо жорстко піти війною проти них, то люди втратять роботу і в країні буде ще один Майдан». (2019)

Про МВФ

Порошенко: «Рішення МВФ (надати Україні 3,9 млрд доларів і ухвалити виділення першого траншу в 1,4 млрд доларів – «Главком») - ще один важливий сигнал про визнання нашого беззаперечного прогресу у макроекономічній стабілізації та доказ успіху в реформаторських зусиллях». (2018)

«Україна значно піднялася у рейтингу Doing Business (оцінка країни Всесвітнім банком щодо сприятливості умов ведення бізнесу – «Главком»), виконала 6 меморандумів про співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, ми маємо меморандум з МВФ. І ми продовжуємо бути надійним партнером та дотримуватися взятих на себе зобов’язань щодо рішучого впровадження реформ». (2019)

Зеленський: «Ми зустрічалися з представниками Світового банку, МВФ. Усі вони, звичайно, бояться, що, не дай Боже, ми посваримося з МВФ. Ми всіх заспокоїли. Ніхто не планує сваритися. Звичайно, ми хочемо продовжувати співпрацювати з МВФ. Там Голобородько (президент Василь Голобородько, якого грає Зеленський у серіалі «Слуга народу» - «Главком), правда, МВФ посилав, але так не буде». (2019)

«Ми брали гроші – ми зобов'язані їх віддавати. Розривати контракти з ними (з МВФ – «Главком») ми не маємо права. Це імідж країни. Але як тільки вони побачать, що ми не крадемо, не будуємо жодних схем, хочемо жити в нормальній, вільній, демократичній країні – усе!». (2019)

Медична реформа

Порошенко: «Не реформувати медичну галузь неможливо. І система, яку ми успадкували від СРСР, є абсолютно непристосованою до нових соціальних і економічних реалій. За рік нам багато чого вдалося досягти. І це не косметичні ремонти, а закладка нової системи охорони здоров'я». (2018)

«Я запропонував абсолютно унікальну для нас модель, модель телемедицини. Не всі розуміють, іноді намагаються тролити, іронічно посміхаються, що таке телемедицина, що це медицина, коли «дохтора» покажуть на телебаченні». (2018)

«Стимулюйте лікарів, давайте їм більше грошей. Чим більше платите грошей, тим якісніше буде фаховий рівень лікаря. Кожна ця гривня – це не бюджетні витрати, це інвестиції в охорону здоров’я мешканців вашої громади». (2019)

Зеленський: «Я не дуже обізнаний у цьому питанні (у медичній реформі – «Главком»), але я розумію одне, що якщо в нашій країні з усіх реформ ця одна з небагатьох, яка хоч якось тримається, то треба за таких людей (в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун – «Главком») триматися». (2019)

«Я розумію, що це гостра тема, медицина пов'язана зі здоров'ям, зі смертністю і так далі, але це той рідкісний випадок, коли (команді Уляни Супрун – «Главком») треба дати можливість». (2019)

Серіал «Свати» заборонений в Україні. Липецька фабрика Roshen закрита в Росії

Бізнес у Росії

Порошенко: «У мене був бізнес у Росії до війни. Але війна все змінила. І тепер я хочу, щоб усі почули – у Порошенка в Росії бізнесу немає і бути не може. Ні аграрного, ні паточного, ніякого іншого». (2018)

Зеленський: «Проект «Свати» був укладений до того, як у нас почалася війна з Росією. Контракт укладено на 10 років. Як я можу закрити цю компанію? Контракт до 21-го року. З 11-го до 21-го року ми отримуємо роялті від «Сватів». Ми отримуємо ці гроші. Так що ж нам зробити? Подарувати їх росіянам? Ні. Ми візьмемо ці гроші, вони переходять на нашу кіпрську компанію, з Кіпру вони приходять в Україну і на це ми знімаємо тут. Ми все знімаємо тільки в Україні, і це правда». (2019)

Аналізуючи передвиборчі програми обох кандидатів, політолог Олег Сакаян підкреслює: «Проблема в тому, що кандидати дають виключно картинку, слоган, ідею, а не дають інструментів. За кожною віссю має бути чіткий, покроковий шлях, зрозумілий суспільству. На жаль, в жодного з кандидатів я не бачу цього. Відбувається боротьба ефемерними ідеями». На думку експерта, поки кандидати не представили конкретних планів дій, не можна оцінити наскільки ці обіцянки можуть бути реалізовані. Утім, що отримає Україна після виборів (байдуже за перемоги якого кандидата), покаже лише час.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський озвучив перші 10 рішень у разі перемоги на виборах. У той час, як Петро Порошенко за 2 тижні до виборів запустив зухвалу агітацію, яка натякає, що проти нього можуть голосувати лише прихильники Путіна.

Юлія Козлова, для «Главкома»