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    Польська армія готується до радикального посилення – Качиньський

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    Зовнішні загрози, зокрема міграційна криза, вимагають зміцнення військової сили Польщі - Польська армія готується до радикального посилення – Качиньський
    Зовнішні загрози, зокрема міграційна криза, вимагають зміцнення військової сили Польщі
    фото з відкритих джерел

    За словами глави правлячої в країні партії, мова йде як про озброєння, так і про особовий склад

    Голова правлячої в Польщі партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський анонсував значне посилення польської армії. Про ці плани він заявив у суботу в ефірі радіостанції RMF.

    «Ми повинні зміцнити військовий сектор. Скоро такі рішення будуть представлені Сейму (нижній палаті парламенту), а потім Сенату (верхній палаті парламенту). Я говорю про радикальне посилення всієї армії. Це означає далекі зміни», – заявив він, уточнивши, що мова йде як про озброєння, так і про особовий склад.

    На тлі міграційної кризи, що розвивається, на кордоні з Білоруссю Качинського запитали, чи не бачить він необхідності звернутися за допомогою до американських військовослужбовців, які перебувають у Польщі. Глава польської партії влади відповів, що в цьому немає необхідності.

    «Якщо Польща не зможе захистити себе навіть від такої агресії, вона не зможе розраховувати ні на яку допомогу», – підкреслив він.

    В Польщі діє професійна армія. Чисельність особового складу Збройних сил Республіки в останні роки зросла до 130 тис. солдатів і офіцерів. Раніше повідомлялося, що це число планується довести до 200 тис., з яких 50 тис. будуть членами Військ територіальної оборони.

    З початку 2021 року перетнути польсько-білоруський кордон намагалися понад 19 тис. мігрантів. Польща ввела надзвичайний стан в регіонах, що межують з Білоруссю, систематично збільшує чисельність допомагають охороняти кордон військовослужбовців і будує на кордоні загородження.

    Влада республіки покладає відповідальність за те, що відбувається на білоруське керівництво, яке, за заявами польської сторони, доставляє мігрантів в свою країну, а потім відправляє їх через кордон з Польщею, Литвою і Латвією, щоб спровокувати міграційну кризу в Європі. Прикордонна служба Польщі заявляє про регулярні провокації на кордоні з боку білоруських силових структур і спроби прориву через кордон великих груп мігрантів.

    До слова, за словами речника міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслава Жарина, режим Лукашенка заробляє «мільйони доларів» на нелегальних мігрантах, які хочуть потрапити в ЄС.

    Нагадаємо, із цього тижня Білорусь посилила правила в'їзду для громадян Сирії, Єгипту, Афганістану, Пакистану, Ємену, Ірану та Нігерії. Вони більше не можуть отримати візу прямо в аеропорту Мінська, як це було раніше.

    Також парламент Польщі у четвер, 14 жовтня, проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю €353 млн, яка повинна бути обладнана датчиками рухую

    Як відомо, міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почала розвиватися влітку 2021 року.

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    Теги: Білорусь ЄС Польща армія мігранти партії криза кордон озброєння влада перевезення
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    Польська армія готується до радикального посилення – Качиньський